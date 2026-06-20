Il casting per la panchina del Napoli è ormai finito. Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan, si appresta a diventare il nuovo allenatore del Napoli, con l'ufficialità che appare sempre più vicina. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'inizio della settimana prossima sarà molto decisivo.

Milan, vicina la risoluzione di Allegri?

Secondo il giornalista, tra lunedì e martedì il tecnico livornese attende di ricevere la documentazione necessaria per porre fine al suo rapporto con il. Si tratta, perciò, dell'ultimo fondamentale tassello burocratico per unirsi alla società die iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del

Il matrimonio tra il presidente azzurro e l'allenatore toscano è stato già deciso da tempo: i due, infatti, avevano già un'accordo prima di Milan-Cagliari, ultima partita di campionato. Le parti, infatti, hanno già trovato un'intesa totale:

Durata del contratto: triennale a 5 milioni a stagione (fino al 30 giugno 2029)

Accordo verbale presente

Dopo settimane di indiscrezioni, perciò, la telenovela dell'estate per la panchina del Napoli sta finalmente per concludersi. Per Allegri, perciò, dopo l'esperienza al Milan comincia ufficialmente un nuovo capitolo.