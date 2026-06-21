L'estate del calciomercato non è fatta solamente da colpi grandissimi e da volti nuovi da presentare. Spesso, alcune delle migliori pedine fanno già parte dei vari club, ma stanno rientrando dai prestiti. Per le Big di Serie A, la fine della stagione coincide anche con le valutazioni varie da fare. In casa Milan, la lista dei rientranti è molto lunga, ma c'è un nome che ha attirato l'attenzione di tutti: Samuel Chukweuze.

Calciomercato Milan, Chukwueze l'arma in più?

La notizia delle ultime ore, infatti, riguarda proprio il mancato riscatto da parte del Fulham. Il club inglese ha deciso di non esercitare l'acquisto, fissato per l'appunto a 24 milioni di euro. Una scelta che, però, non è figlia della stagione. Anzi, è be diverso, il campionato del calciatore è stato più che positivo.

A trasformarlo, infatti, è stato Marco Silva. L'allenatore portoghese è risulto a reinventare il rossonero. Se con Pioli eravamo abituati a vederlo sulla destra, in Inghilterra la musica è cambiata: Silva lo ha accettato,s schierandolo così tra le linee. Un'evoluzione che è riuscita a rigenerare il nigeriano.

La chiave Amorim

Sulla trequarti posizionandolo sottoposta dietro l'attaccante centrale

A tutta fascia, utilizzandolo come quarto di centrocampo a destra.

Il ritorno a Milano, perciò, non deve essere visto come una bocciatura, bensì come una nuova opportunità. Soprattutto perchè sulla panchina dei rossoneri siede proprio un nuovo tecnico. Il portoghese, infatti, potrebbe valorizzare il nigeriano in due modi: