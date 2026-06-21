Nicolò Zaniolo è appena stato riscattato dall'Udinese, ma il suo nome è destinato a scaldare il calciomercato estivo. L'attaccante classe 1999 è reduce dalla miglior stagione realizzativa della sua carriera, conclusa a quota 6 gol e 6 assist in 34 presenze. Il futuro in Friuli del giocatore è in bilico e il Milan è tra le squadre che osservano con interesse gli sviluppi delle frizioni tra Zaniolo e il club bianconero.

Il rinnovo con l'Udinese

Le parole dell'agente

"La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore. Tuttavia, in concerto con l'Udinese abbiamo scelto di firmare e chiudere l'affare con la promessa di sederci, prima dell'esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l'Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti".

Il vertice segreto

L'interesse del Milan e il nodo liste

Pochi giorni fa l'ha riscattato, versandonelle casse del Galatasaray. Il giocatore, però, non è convinto dello stipendio daa stagione che percepirebbe in bianconero. Tra le parti era stato stipulato pre-accordo per rinegoziare le cifre alla fine del campionato e l'attaccante sta spingendo per un adeguamento dell'ingaggio.Sulla vicenda si è espresso anchedi Zaniolo, intervenuto ai microfoni di 'Gianlucadimarzio.com'.Come riferito da 'Sky Sport', la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra l'e l'entourage diper provare ridiscutere le cifre del contratto. Anche se le parti dovessero trovare un accordo, il club friulano ascolterebbe comunque eventuali offerte provenienti dalle big italiane. Il valore del giocatore su 'Transfermarkt.it' è di, ma il contratto fino al 2029 mette Giampaolo Pozzo nella posizione di chiedere una cifra superiore.Stando a quanto riportato da 'SportMediaset', anche ilsarebbe una delle squadre interessate a. La sua duttilità tattica e la conoscenza della Serie A sarebbero fattori apprezzati dalla proprietà, che potrebbe puntare su di lui anche per una questione di liste. I parametri UEFA, infatti, prevedono la presenza di almeno, di cui almeno 4 provenienti dal settore giovanile del club di appartenenza., cresciuto calcisticamente tra Genoa, Fiorentina, Entella e Inter, rientrerebbe perfettamente in questi paletti.