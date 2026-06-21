Serginho: "Sono arrivato al Milan e ho trovato un allenatore tattico come Zaccheroni". Il racconto | PM

Ospite alla seconda edizione del 'Festival del Milanismo' che si è tenuto a Gallipoli, l'ex terzino sinistro del Milan Serginho si è espresso duramente sulla strategia di Gerry Cardinale. Il brasiliano ha accusato il patron di RedBird di non dare ascolto al popolo rossonero, spiegando che il Diavolo non è soltanto una squadra di calcio, ma la ragione di vita di milioni di tifosi in tutto il mondo.

Milan, le parole di Serginho su Cardinale

"Il Milan non è solo una squadra di calcio, appartiene a milioni di tifosi che chiedono una società all'altezza del nome che porta. Il proprietario Gerry Cardinale deve ascoltare i milanisti".

Queste dichiarazioni di Serginho mettono in luce la distanza sempre più evidente tra Cardinale e i tifosi del Milan. Sin dal suo insediamento dopo lo scudetto del 2022, il popolo rossonero ha espresso a più riprese il proprio malcontento, sfociato in cori, striscioni e petizioni online.

I numeri di Serginho al Milan

Nellecollezionate con la maglia delha t0talizzato, per una media di un contributo gol ogni tre partite e mezzo. Numeri da capogiro per un terzino, che rendono il brasiliano il quarto difensore che ha realizzato più marcature in rossonero, alle spalle soltanto di Theo Hernandez , Paolo Maldini e Aldo Maldera. Arrivato dal São Paulo nel 1999 per 9 milioni di euro, al Milan Serginho ha vinto da protagonista due, dueuno, una, unae un