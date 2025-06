Come scrive 'Tuttosport', il Milan punta prima a vendere in questo calciomercato per poi pensare agli acquisti. Con il Como pronta una doppia operazione importante: fuori sia Morata che Thiaw. Il difensore tedesco sarebbe un pallino di Cesc Fabregas e porterebbe nelle casse del Milan ben 25 milioni di base fissa, generando una plusvalenza da 20.7 milioni circa. Se il giocatore dovesse dare il via libera definito, il Milan avrebbe liquidità importante per puntare al vero obiettivo della difesa ovvero Giovanni Leoni del Parma.