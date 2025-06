Calciomercato Milan, Morata e Thiaw al Como: incasso importante

Como e Milan , secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbero chiuso un'operazione di calciomercato da oltre 40 milioni di euro per due giocatori: Malick Thiaw e Alvaro Morata . Soldi che nelle casse di via Aldo Rossi si vanno ad aggiungere ai 57 milioni incassati dalla cessione di Reijnders al City (con i bonus si sale fino a quota 72), ai 14 del riscatto di Kalulu a opera della Juventus, ai 3,5 del trasferimento di Pellegrino al Boca Juniors, in attesa degli altri 25 in arrivo per il passaggio di Theo Hernandez all’Al Hilal. Un totale di circa 141 milioni. Secondo la rosea viva la pista Musah al Napoli con un interesse del Nottingham Forest. Senza contare Chukwueze, Okafor e tanti altri giocatori che potrebbero salutare.

Calciomercato Milan, col Como doppio accordo: le cifre di Morata e Thiaw

Per quanto riguarda Morata: l'attaccante avrebbe detto si al Como, ma resterebbe da convincere il Galatasaray a rinunciare al prestito fino a gennaio. Il Milan, infatti, aveva ceduto l’attaccante al Gala in prestito per 12 mesi, con la possibilità poi di rendere il trasferimento definitivo. Per convincere i turchi a sbloccare Morata, il Milan avrebbe proposto loro di non incassare la cifra pattuita per i mesi già trascorsi a Istanbul. Dal Como, si legge, potrebbe incassare 16,5 milioni.