Serena: “Morata al Como? Un colpo giusto per il gioco di Fabregas”

Aldo Serena , ex attaccante della Nazionale, è intervenuto così ai microfoni di Sky Calciomercato, l'Originale, per parlare di un possibile arrivo al Como di Alvaro Morata: Ecco, di seguito, le sue parole:

"Credo che Alvaro sia ancora un attaccante molto valido in Serie A. Sì è vero, non ha mai segnato tanti gol, ma credo che per il gioco di Fabregas possa essere un giusto colpo lì davanti"