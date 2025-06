Il Milan sogna De Paul: s’infiamma la corsa al centrocampista dell’Atletico

Dall'Italia, le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e vedono il Milan (insieme all'Inter) tra i club più interessati al centrocampista. Il valore di mercato di De Paul si aggira attualmente intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che, seppur elevata, potrebbe rientrare nei parametri del Milan.

Parallelamente all'interesse dei rossoneri, spunta anche il Galatasaray. Il club turco starebbe pensando a De Paul come possibile sostituto di Mario Lemina, accostato all'Al-Shabab FC in Arabia Saudita. Tuttavia, non è ancora chiaro se il Galatasaray sia effettivamente in grado di sostenere un investimento così significativo.

Il rendimento di De Paul, in particolare quello mostrato nel recente Mondiale per Club, non è stato all'altezza delle aspettative. Le sue prestazioni contro PSG, Botafogo e Seattle sono state sottotono, con sostituzioni avvenute sempre prima del 65° minuto. Questo potrebbe spingere l'Atletico a considerare seriamente la sua cessione.

Per il Milan, l'arrivo di De Paul rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza, un giocatore in grado di dettare i ritmi a centrocampo e con una spiccata propensione all'inserimento. Resta da vedere se il Diavolo riuscirà a superare la concorrenza e a concretizzare quello che sarebbe un colpo importante per la mediana rossonera.