Calciomercato Milan, Liberali per arrivare a Leoni? Le ultime

Il Milan sta studiando nuove strategie per rinforzare la difesa: l'inserimento di Mattia Liberali per arrivare a Leoni

Il Milan sta studiando nuove strategie per rinforzare la difesa, e secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, i rossoneri starebbero valutando un'operazione che coinvolgerebbe Mattia Liberali. L'idea sarebbe quella di utilizzare il giovane rossonero come possibile contropartita tecnica per tentare di ingaggiare Giovanni Leoni dal Parma.