Nazionale, Modric e Allegri: Milan, sensazioni e confessioni di Ricci

Milan, Ricci: 'Allenarsi con Modric? Un privilegio. Ecco cosa ci chiede Allegri'
Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'SportMediaset': ecco le sue dichiarazioni sul momento dei rossoneri
Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista che il Milan ha prelevato dal Torino per 23 milioni di euro più bonus nell'ultimo calciomercato estivo, ha parlato in esclusiva a 'SportMediaset'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla Nazionale Italiana: "Penso che attraverso il Milan devo guadagnarmi ogni volta il posto in nazionale perchè è una cosa importante per un ragazzo italiano come me. Devo cercare di fare bene con il Milan e migliorarmi".

Sull'allenarsi insieme a Luka Modrić: "E' un privilegio. Vedi che ha davvero qualcosa di diverso rispetto agli altri, anche nella semplicità di quello che fa, come quando tocca la palla con l'esterno, lo fa come se fosse una cosa normale. Non sbaglia mai un posizionamento, anche magari non facendo tantissimi metri sul campo, questo fa capire che non è importanti muoversi tanto, ma sapersi muoversi bene. Solo osservandolo riesci a captare le cose che fanno la differenza".

Su cosa chiede Massimiliano Allegri ai giocatori: "A noi centrocampisti chiede di saper fare tutto. Devi saper difendere, che è la prima cosa, e poi devi saper attaccare bene, ognuno con le sue caratteristiche. Io mi sento in grado di fare entrambe le cose".

