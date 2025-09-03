Calciomercato Milan, che ribaltone a Milanello! Dieci nuovi acquisti

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto di quanto successo in casa Milan dopo il calciomercato estivo 2025 : una vera e propria rivoluzione. Anzi, un'epurazione. Dei 28 tesserati presenti nella foto della squadra di un anno fa, allenatore Paulo Fonseca compreso, infatti, sono rimasti soltanto 9 giocatori .

Si tratta dei portieri Mike Maignan e Lorenzo Torriani; poi dei difensori Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović; quindi dei centrocampisti Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana e degli attaccanti Christian Pulisic e Rafael Leão. Gli acquisti di gennaio? Tutti via: Kyle Walker, Warren Bondo, João Félix e Riccardo Sottil. È rimasto soltanto il 'Bebote', Santiago Giménez.