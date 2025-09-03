Calciomercato Milan, che ribaltone a Milanello! Dieci nuovi acquisti

Calciomercato Milan, tutto quello che è successo quest'estate—
L'estate di calciomercato, poi, ha stravolto il resto: 40 operazioni totali, di cui 10 acquisti, 27 cessioni e 3 rientri dai prestiti. Soltanto un giocatore, però, ovvero Alexis Saelemaekers, è rimasto nella rosa del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Dei 10 nuovi arrivati nel calciomercato estivo del Milan, due sono sul podio come acquisti più onerosi dell'intera Serie A. Medaglia d'oro per Christopher Nkunku, preso dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus e d'argento per Ardon Jashari, pagato al Bruges appena meno, 36 milioni di euro, sempre più bonus.
Quindi, alle loro spalle, si piazzano nell'ordine Samuele Ricci (Torino, 23 milioni di euro), Koni De Winter (Genoa, 20), Pervis Estupiñán (Brighton, 17), Adrien Rabiot (Olympique Marsiglia, 10), Zachary Athekame (Young Boys, 10), David Odogu (Wolfsburg, 7). Tutti più bonus. In più, gli arrivi a parametro zero di Luka Modrić e Pietro Terracciano. In totale, il Milan ha speso circa 158 milioni di euro (più gli eventuali bonus) per gli acquisti, il cui impatto a bilancio annuo risulta essere di circa 90 milioni di euro.
Conti precisi: il Diavolo ha coperto l'assenza dalla Champions—
Il quotidiano romano ha fatto presente come i conti siano stati fatti al millimetro dai dirigenti rossoneri. Ai 90 milioni di euro di cui sopra, basta aggiungere gli 80 milioni di euro che il club non ricaverà dalla mancata qualificazione alla Champions League 2025-2026 per raggiungere la cifra incassata dalle cessioni, chiaramente ancora esente degli eventuali bonus e degli eventuali riscatti dei calciatori in prestito.
Il Milan infatti, ha incassato, tra coloro che hanno lasciato il club con una cessione a titolo definitivo, o in prestito o per fine contratto al 30 giugno e che sono stati inseriti nel bilancio per la stagione 2025-2026 (la cessione di Tijjani Reijnders, per esempio, è stata iscritta nel bilancio 2024-2025), un totale di circa 105 milioni di euro. Sommando i vari parametri economici derivanti dalla cessione dei calciatori, si evince un impatto a bilancio pari a circa 166 milioni di euro, poco meno di 80 milioni di euro in più di quanto speso. Rimane in ballo, di conseguenza, esattamente la cifra giusta per coprire l'assenza dalle coppe europee.
