Ambrosini: “Non capisco perché il Milan non abbia preso Leoni”

Il calciomercato del Milan si è chiuso con un grande colpo mancato: quell'acquisto in difesa che avrebbe fatto sognare o che avrebbe tranquillizzato i tifosi rossoneri. All'ultimo giorno è arrivato David Odogu , giovanissimo difensore tedesco ex Wolfsburg . Per tanto tempo, però, ai rossoneri è stato accostato Giovanni Leoni , coetaneo di Odogu. L'ex centrale del Parma è sbarcato in Premier League, al Liverpool . Per tutti gli addetti ai lavori Leoni è un giocatore praticamente già pronto, nonostante l'età, e di grandissima prospettiva. Ne ha parlato anche Massimo Ambrosini a 'Elastici', trasmissione di Cronache di Spogliatoio. Ecco che cosa ha detto.

Le parole dell'ex capitano rossonero: "Il Milan vende Thiaw a 42 milioni. Ma perché non prendi Leoni? Io non stravedo per Leoni. Il Liverpool l'ha pagato 35 milioni. È più di una scommessa perché Odogu l'hai pagato 10. Anche per l'ambiente, per la tifoseria, avresti fatto un colpo: prendi un ragazzo giovane, italiano e che comunque ha fatto partite importanti. Nel calcio ci si parla. Che questo ragazzo fosse forte Andrea Pirlo me lo aveva detto al secondo giorno di allenamento. Che fosse un ragazzo che poi ha dimostrato di avere qualità me lo hanno confermato diverse persone. Io un ragionamento di questo tipo l'avrei fatto per una squadra come il Milan".