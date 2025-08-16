Pianeta Milan
Leoni, prime parole al Liverpool: “Impossibile dire di no”

Giovanni Leoni Parma
Il futuro di Giovanni Leoni sarà in Inghilterra. Il giovane difensore, che era un obiettivo di mercato del Milan, si è trasferito ufficialmente al Liverpool. Leoni esalta il Liverpool: “Quando ho visto l’interesse ho pensato:...
Alessia Scataglini

Il futuro di Giovanni Leoni sarà in Inghilterra. Il giovane difensore, che era un obiettivo di mercato del Milan, si è trasferito ufficialmente al Liverpool.

Leoni esalta il Liverpool: "Quando ho visto l'interesse ho pensato: 'Wow, è pazzesco'"

Le sue prime parole da Red trasudano entusiasmo. "Poiché è uno dei migliori al mondo non è possibile dire di no a questo club", ha dichiarato il 18enne difensore italiano sul sito ufficiale del club.

"Quando ho visto l'interesse del Liverpool ho detto: 'Wow, è pazzesco'", ha concluso il giovane talento, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

