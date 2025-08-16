Leoni, prime parole al Liverpool: “Impossibile dire di no”

"Quando ho visto l'interesse del Liverpool ho detto: 'Wow, è pazzesco'", ha concluso il giovane talento, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Premier League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Il futuro di Giovanni Leoni sarà in Inghilterra. Il giovane difensore, che era un obiettivo di mercato del Milan, si è trasferito ufficialmente al Liverpool.
Le sue prime parole da Red trasudano entusiasmo. "Poiché è uno dei migliori al mondo non è possibile dire di no a questo club", ha dichiarato il 18enne difensore italiano sul sito ufficiale del club.
"Quando ho visto l'interesse del Liverpool ho detto: 'Wow, è pazzesco'", ha concluso il giovane talento, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Premier League.
