Clamorosa indiscrezione della ‘Gazzetta dello Sport’ su Ronaldinho al Ravenna, ma il vicepresidente romagnolo Ariedo Braida chiarisce la situazione
Ex Milan, Ronaldinho non ha età! Che giocata di prestigio | VIDEO
Secondo un'indiscrezione diffusa dalla ‘Gazzetta dello Sport’ Ronaldinho avrebbe firmato un contratto con il Ravenna e sarebbe pronto a rimettersi gli scarpini per calcare i campi di Serie C. Secondo le prime ricostruzioni della ‘Rosea’, l'accordo per l'ingaggio del brasiliano avrebbe previsto il suo inserimento nel roster della squadra romagnola fin dal ritiro precampionato. L'operazione era stata commentata con entusiasmo sia dal giocatore, desideroso di sposare il progetto della famiglia Cipriani, sia dallo stesso presidente del club, che vedeva il tesseramento del suo idolo d'infanzia un successo straordinario per l'intero movimento calcistico italiano.
La collaborazione tra Ronaldinho e il RavennaI dettagli della collaborazione tra il club romagnolo e Ronaldinho saranno svelati ufficialmente il prossimo 23 giugno a Miami. Durante la presentazione verrà mostrata anche la nuova maglia del Ravenna. L'appuntamento avrà anche uno scopo di beneficienza: La proprietà del club donerà parte degli incassi alla ‘Street Soccer Usa’, un ente impegnato nel recupero sociale di giovani in contesti economici svantaggiati.
Ronaldinho al Ravenna? La smentita di BraidaL'ipotesi di vedere Ronaldinho calcare i campi di Serie C è stata tuttavia smentita da Ariedo Braida. L'ex dirigente del Milan, oggi vicepresidente del Ravenna, ha fatto chiarezza sull’accordo con il brasiliano tramite una dichiarazione riportata dal giornalista Nicolò Schira su X:
“Ronaldinho farà un evento di marketing con noi, ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare. Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi”.
#Ronaldinho acquisterà delle quote del #Ravenna e sarà azionista del club che lo inserirà tra i tesserati. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2026
Come aggiunto da Schira, Ronaldinho dovrebbe acquistare delle quote del Ravenna, diventando a tutti gli effetti un azionista del club. Il brasiliano sarà a tutti gli effetti tesserato, anche se non dovrebbe scendere davvero in campo.
Ronaldinho-Ravenna, un rapporto strettamente commercialeLe parole di Braida ridimensionano la portata mediatica del caso, escludendo il ritorno al calcio giocato di Ronaldinho. Il legame tra il Ravenna e l'ex fantasista si svilupperà esclusivamente su binari commerciali e di promozione del brand. L'evento in Florida sancirà l'inizio di una partnership finalizzata ad accrescere l'appeal internazionale del club romagnolo, sfruttando l'immagine pubblica della leggenda brasiliana esclusivamente per iniziative di marketing.
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