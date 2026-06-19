Secondo un'indiscrezione diffusa dalla ‘Gazzetta dello Sport’ Ronaldinho avrebbe firmato un contratto con il Ravenna e sarebbe pronto a rimettersi gli scarpini per calcare i campi di Serie C. Secondo le prime ricostruzioni della ‘Rosea’, l'accordo per l'ingaggio del brasiliano avrebbe previsto il suo inserimento nel roster della squadra romagnola fin dal ritiro precampionato. L'operazione era stata commentata con entusiasmo sia dal giocatore, desideroso di sposare il progetto della famiglia Cipriani, sia dallo stesso presidente del club, che vedeva il tesseramento del suo idolo d'infanzia un successo straordinario per l'intero movimento calcistico italiano.

La collaborazione tra Ronaldinho e il Ravenna

Ronaldinho al Ravenna? La smentita di Braida

“Ronaldinho farà un evento di marketing con noi, ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare. Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi”.

#Ronaldinho acquisterà delle quote del #Ravenna e sarà azionista del club che lo inserirà tra i tesserati. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2026

I dettagli della collaborazione tra il club romagnolo esaranno svelati ufficialmenteDurante la presentazione verrà mostrata anche la nuova maglia del. L'appuntamento avrà anche uno scopo di beneficienza: La proprietà del club donerà parte degli incassi alla ‘Street Soccer Usa’, un ente impegnato nel recupero sociale di giovani in contesti economici svantaggiati.L'ipotesi di vederecalcare i campi di Serie C è stata tuttavia smentita daL'ex dirigente del, oggi vicepresidente del, ha fatto chiarezza sull’accordo con il brasiliano tramite una dichiarazione riportata dal giornalista Nicolò Schira su X:

Come aggiunto da Schira, Ronaldinho dovrebbe acquistare delle quote del Ravenna, diventando a tutti gli effetti un azionista del club. Il brasiliano sarà a tutti gli effetti tesserato, anche se non dovrebbe scendere davvero in campo.

Ronaldinho-Ravenna, un rapporto strettamente commerciale

Le parole diridimensionano la portata mediatica del caso, escludendo il ritorno al calcio giocato di. Il legame tra ile l'ex fantasista si svilupperà esclusivamente su binari commerciali e di promozione del brand. L'evento in Florida sancirà l'inizio di una partnership finalizzata ad accrescere l'appeal internazionale del club romagnolo, sfruttando l'immagine pubblica della leggenda brasiliana esclusivamente per iniziative di marketing.