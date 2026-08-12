Momento decisivo per il calciomercato del Milan: il proprietario del club e managing partner del fondo RedBird, Gerry Cardinale, è in arrivo a Milano. Nella giornata di domani, il numero uno statunitense salirà a Milanello per un vertice di mercato strategico con l'allenatore Rúben Amorim. L'obiettivo è delineare le linee guida per le ultime tre settimane di trattative, definendo la rosa che affronterà la stagione calcistica 2026-2027.

Il vertice di Milanello: la catena di comando al completo

Al tavolo di lavoro con Gerry Cardinale e il tecnico portoghese siederà l'intera dirigenza operativa voluta dalla proprietà dopo la rivoluzione societaria di inizio estate. Saranno presenti al summit l'amministratore delegato, ile il. La tournée pre-campionato tra Australia e Indonesia ha evidenziato la necessità di puntellare l'organico per renderlo aderente ai dettami tattici del nuovo allenatore.

Il tecnico lusitano esige elementi funzionali al suo collaudato modulo 3-4-2-1, una filosofia improntata sul pressing alto, il dominio del possesso palla e una costante proiezione offensiva. Per fare spazio ai nuovi innesti, la dirigenza dovrà prima piazzare i giocatori considerati fuori dal progetto tecnico.

Il piano cessioni: la lista dei partenti del Milan

Difesa e fasce : David Odogu, Fikayo Tomori e l'esterno Pervis Estupiñán.

: David Odogu, Fikayo Tomori e l'esterno Pervis Estupiñán. Centrocampo e trequarti : Warren Bondo, Yunus Musah, Samuele Ricci, Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek.

: Warren Bondo, Yunus Musah, Samuele Ricci, Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Attacco : Santiago Giménez e Rafael Leão (al centro dei noti interessamenti internazionali).

: Santiago Giménez e Rafael Leão (al centro dei noti interessamenti internazionali). Prestiti definiti: Zachary Athekame si trasferirà a titolo temporaneo all'Olympique Lione, mentre per Alphadjo Cissè è derby di mercato tra Torino e Sassuolo.

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Gli obiettivi in entrata: i cinque profili richiesti da Amorim

Un difensore centrale moderno, leader carismatico capace di impostare la manovra dal basso. Due esterni di spinta a tutta fascia, dotati di grande passo e resistenza atletica per coprire le corsie laterali. Un mediano di rottura e costruzione che garantisca equilibrio nelle due fasi di gioco. Un trequartista mancino che ami convergere partendo dalla corsia di destra. Un centravanti di riserva di spessore in grado di far rifiatare il titolare Gonçalo Ramos.

La rosa rossonera subirà una profonda sfoltita. Molti i profili di primo piano sacrificabili sul mercato a fronte di offerte congrue, oltre ad alcune operazioni in prestito già definite in ogni dettaglio:Se sui nomi dei futuri acquisti vige il massimo riserbo da parte degli algoritmi in mano ai dirigenti, la lista della spesa concordata tra Amorim e Gardiner è invece chiarissima. Al Milan servono cinque innesti specifici: