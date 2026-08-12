Spunta un nuovo possibile rinforzo la corsia sinistra del Milan. Stando a quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio account X, Nuno Tavares sarebbe in uscita dalla Lazio. Secondo l'esperto di mercato, il club biancoceleste valuterebbe l'esterno sinistro portoghese intorno ai 15 milioni di euro, di cui 6 finirebbero nelle casse dell'Arsenal. I 'Gunners', infatti, hanno mantenuto il 40% sulla futura rivendita al momento della cessione.

Nuno Tavares, storia e numeri

Il nodo Estupiñán

Nuno Tavares al Milan: i pro

I contro

Difficoltà evidenti in fase difensiva: la propensione a spingere lo porta a concedere troppi spazi e a soffrire in copertura.

la propensione a spingere lo porta a concedere troppi spazi e a soffrire in copertura. Frequenti problemi fisici: 22 partite saltate per infortunio nelle ultime due stagioni.

22 partite saltate per infortunio nelle ultime due stagioni. Rischio di sbilanciamento: la convivenza con Leao e Pavlovic sulla corsia sinistra potrebbe compromettere l'equilibrio tattico della squadra.

Classe 200,è un laterale sinistro dotato di ottima accelerazione e forza fisica. Cresciuto nelle giovanili del Casa Pia, il Benfica lo preleva nel 2015 e quattro anni dopo lo lancia nel calcio professionistico. Dopo le avventure all'ale al, nell'estate del 2024 l'esterno portoghese approda allaper 12 milioni di euro. La prima stagione in maglia biancoceleste è sensazionale per Tavares, che collezionain 30 presenze. Nell'annata successiva, il rendimento del giocatore cala sensibilmente:tra Serie A e Coppa ItaliaPer quanto non risultino ancora trattative ufficiali con laperse c'è una squadra che avrebbe davvero bisogno di un esterno sinistro, quella è proprio il. L'ingresso del laterale portoghese, però, dipende dall'eventuale uscita diNelle scorse settimane, l'Aston Villa si era mosso per l'esterno ecuadoriano, ma la volontà di Amorim di valutare il giocatore da vicino ha fatto saltare la trattativa. I 'Villains', infatti, hanno virato sudell'Atletico Madrid. Senza la cessione dell'ex Brighton, vedere il terzino biancoceleste in maglia rossonera diventa praticamente impossibile.è un laterale dalle caratteristiche prettamente offensive, come testimoniano lee icollezionati in carriera. Nelladi Sarri, inoltre, il portoghese veniva schierato comedel 4-3-3. Il 3-4-2-1 di Amorim, invece, gli permetterebbe di giocare come: una soluzione che libererebbe il giocatore da compiti difensivi e gli garantirebbe maggiore libertà in fase offensiva. Ma ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione.rappresenterebbe un upgrade evidente rispetto ad Estupinan, su questo ci sono pochi dubbi. Tuttavia, alcune caratteristiche del portoghese potrebberol'eventuale impatto in rossonero: