Nuno Tavares può fare al caso del Milan? Pro e contro dell'affare e il suo possibile impatto nel calcio di Ruben Amorim
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Spunta un nuovo possibile rinforzo la corsia sinistra del Milan. Stando a quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio account X, Nuno Tavares sarebbe in uscita dalla Lazio. Secondo l'esperto di mercato, il club biancoceleste valuterebbe l'esterno sinistro portoghese intorno ai 15 milioni di euro, di cui 6 finirebbero nelle casse dell'Arsenal. I 'Gunners', infatti, hanno mantenuto il 40% sulla futura rivendita al momento della cessione.
Nuno Tavares, storia e numeriClasse 200, Tavares è un laterale sinistro dotato di ottima accelerazione e forza fisica. Cresciuto nelle giovanili del Casa Pia, il Benfica lo preleva nel 2015 e quattro anni dopo lo lancia nel calcio professionistico. Dopo le avventure all'Arsenal, al Marsiglia e al Nottingham Forest, nell'estate del 2024 l'esterno portoghese approda alla Lazio per 12 milioni di euro. La prima stagione in maglia biancoceleste è sensazionale per Tavares, che colleziona 9 assist in 30 presenze. Nell'annata successiva, il rendimento del giocatore cala sensibilmente: 0 gol 1 assist in 28 partite tra Serie A e Coppa Italia
Il nodo EstupiñánPer quanto non risultino ancora trattative ufficiali con la Lazio per Nuno Tavares, se c'è una squadra che avrebbe davvero bisogno di un esterno sinistro, quella è proprio il Milan. L'ingresso del laterale portoghese, però, dipende dall'eventuale uscita di Pervis Estupinan. Nelle scorse settimane, l'Aston Villa si era mosso per l'esterno ecuadoriano, ma la volontà di Amorim di valutare il giocatore da vicino ha fatto saltare la trattativa. I 'Villains', infatti, hanno virato su Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid. Senza la cessione dell'ex Brighton, vedere il terzino biancoceleste in maglia rossonera diventa praticamente impossibile.
Nuno Tavares al Milan: i proTavares è un laterale dalle caratteristiche prettamente offensive, come testimoniano le 9 reti e i 24 assist collezionati in carriera. Nella Lazio di Sarri, inoltre, il portoghese veniva schierato come terzino del 4-3-3. Il 3-4-2-1 di Amorim, invece, gli permetterebbe di giocare come esterno a tutta fascia: una soluzione che libererebbe il giocatore da compiti difensivi e gli garantirebbe maggiore libertà in fase offensiva. Ma ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione.
I controTavares rappresenterebbe un upgrade evidente rispetto ad Estupinan, su questo ci sono pochi dubbi. Tuttavia, alcune caratteristiche del portoghese potrebbero limitarne l'eventuale impatto in rossonero:
- Difficoltà evidenti in fase difensiva: la propensione a spingere lo porta a concedere troppi spazi e a soffrire in copertura.
- Frequenti problemi fisici: 22 partite saltate per infortunio nelle ultime due stagioni.
- Rischio di sbilanciamento: la convivenza con Leao e Pavlovic sulla corsia sinistra potrebbe compromettere l'equilibrio tattico della squadra.
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