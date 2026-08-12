Il calciomercato del Milan affronta la sua giornata più calda in questo mercoledì 12 agosto 2026, con l'intero stato maggiore rossonero pronto a completare la rosa per il debutto in Serie A. Il proprietario Gerry Cardinale sta per sbarcare in Italia per definire le strategie operative insieme all'allenatore Rúben Amorim, all'amministratore delegato Massimo Calvelli, al Director of Player Trading Hendrik Almstadt e al responsabile della Football Intelligence Bobby Gardiner. Un vertice totale che muove contemporaneamente i destini di Rafael Leão, Mike Maignan, Santiago Giménez e i nuovi obiettivi in entrata. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina odierna selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

1. Il summit di Milanello: cinque colpi per il modulo 3-4-2-1

2. Svolta Giménez: c'è il sì al Porto per il trasferimento

3. Caso Maignan chiuso: Romano e Schira spengono le sirene dell'Al-Nassr

4. Lo sfogo social di Rafael Leão: il Galatasaray si allontana

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5. Il piano per le fasce: Nicola Zalewski se parte Estupiñán

L'evento più atteso della settimana è. La dirigenza e il tecnico portoghese dovranno tracciare le linee guida per le ultime tre settimane di mercato. La rosa extralarge subirà una drastica sfoltita sul fronte cessioni (con), ma l'obiettivo primario è concordare la linea operativa per finanziare i cinque innesti strutturali richiesti da Amorim per il suo sistema di gioco offensivo.Una delle grandi operazioni in uscita della mattinata riguarda l'attaccante messicano. Secondo quanto rivelato dai colleghi portoghesi di, il Milan ha formalmente dato il proprio benestare per il trasferimento del "Bebote" all'. La quadra definitiva con ilè stata trovata sulla base didi euro, assecondando la forte volontà del tecnico italiano Francesco Farioli.Nelle prime ore della giornata si era diffuso un forte timore tra i tifosi rossoneri in merito a una presunta offerta shock dell'per, lanciata come. A spegnere sul nascere il potenziale incendio di mercato ci hanno pensato gli esperti internazionali: entrambi hanno confermato che non esiste alcun dialogo in corso tra il club arabo e l'entourage del francese, blindato a Milano da un contratto da 7 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2031.Anche sul frontela mattinata ha portato una netta schiarita. Dopo le insistenti voci relative a un forte pressing del, il fuoriclasse portoghese. Il numero 10 rossonero ha blindato la sua gestione legale nelle mani esclusive della famiglia e dei propri avvocati, smentendo l'intromissione di intermediari internazionali. Con il muro economico eretto dal Milan (richiesta da 60 milioni), le chance di una permanenza alla corte di Amorim salgono sensibilmente.L'ultima grande direttrice di mercato riguarda la catena di sinistra. Con l'uscita imminente di Zachary Athekame verso il Lione, l'attenzione si sposta sul futuro di. Qualora il super agente Jorge Mendes dovesse presentare nelle prossime ore l'offerta giusta per la cessione a titolo definitivo dell'ecuadoriano,. Il jolly polacco, perfetto per il ruolo di esterno a tutta fascia e preziosissimo per le liste UEFA in quanto cresciuto in un vivaio italiano, viene valutato dagli orobici circa 20 milioni di euro.