Il punto della mattina: domani summit con Gerry Cardinale per i nuovi acquisti. Accordo con il Porto per Santiago Giménez, Mike Maignan non va all'Al-Nassr
Il calciomercato del Milan affronta la sua giornata più calda in questo mercoledì 12 agosto 2026, con l'intero stato maggiore rossonero pronto a completare la rosa per il debutto in Serie A. Il proprietario Gerry Cardinale sta per sbarcare in Italia per definire le strategie operative insieme all'allenatore Rúben Amorim, all'amministratore delegato Massimo Calvelli, al Director of Player Trading Hendrik Almstadt e al responsabile della Football Intelligence Bobby Gardiner. Un vertice totale che muove contemporaneamente i destini di Rafael Leão, Mike Maignan, Santiago Giménez e i nuovi obiettivi in entrata. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina odierna selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.
1. Il summit di Milanello: cinque colpi per il modulo 3-4-2-1L'evento più atteso della settimana è il faccia a faccia programmato per domani nel centro sportivo di Carnago. La dirigenza e il tecnico portoghese dovranno tracciare le linee guida per le ultime tre settimane di mercato. La rosa extralarge subirà una drastica sfoltita sul fronte cessioni (con i vari Youssouf Fofana, Samuele Ricci e Warren Bondo in prima fila), ma l'obiettivo primario è concordare la linea operativa per finanziare i cinque innesti strutturali richiesti da Amorim per il suo sistema di gioco offensivo.
2. Svolta Giménez: c'è il sì al Porto per il trasferimentoUna delle grandi operazioni in uscita della mattinata riguarda l'attaccante messicano Santiago Giménez. Secondo quanto rivelato dai colleghi portoghesi di O Jogo, il Milan ha formalmente dato il proprio benestare per il trasferimento del "Bebote" all'Estádio do Dragão. La quadra definitiva con il Porto è stata trovata sulla base di un prestito con semplice diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, assecondando la forte volontà del tecnico italiano Francesco Farioli.
3. Caso Maignan chiuso: Romano e Schira spengono le sirene dell'Al-NassrNelle prime ore della giornata si era diffuso un forte timore tra i tifosi rossoneri in merito a una presunta offerta shock dell'Al-Nassr per Mike Maignan, lanciata come indiscrezione d'apertura da La Gazzetta dello Sport. A spegnere sul nascere il potenziale incendio di mercato ci hanno pensato gli esperti internazionali Fabrizio Romano e Nicolò Schira: entrambi hanno confermato che non esiste alcun dialogo in corso tra il club arabo e l'entourage del francese, blindato a Milano da un contratto da 7 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2031.
4. Lo sfogo social di Rafael Leão: il Galatasaray si allontanaAnche sul fronte Rafael Leão la mattinata ha portato una netta schiarita. Dopo le insistenti voci relative a un forte pressing del Galatasaray, il fuoriclasse portoghese ha rotto il silenzio attraverso una storia sul suo profilo ufficiale Instagram. Il numero 10 rossonero ha blindato la sua gestione legale nelle mani esclusive della famiglia e dei propri avvocati, smentendo l'intromissione di intermediari internazionali. Con il muro economico eretto dal Milan (richiesta da 60 milioni), le chance di una permanenza alla corte di Amorim salgono sensibilmente.
5. Il piano per le fasce: Nicola Zalewski se parte EstupiñánL'ultima grande direttrice di mercato riguarda la catena di sinistra. Con l'uscita imminente di Zachary Athekame verso il Lione, l'attenzione si sposta sul futuro di Pervis Estupiñán. Qualora il super agente Jorge Mendes dovesse presentare nelle prossime ore l'offerta giusta per la cessione a titolo definitivo dell'ecuadoriano, il Milan ha già pensato al suo sostituto: si tratta di Nicola Zalewski dell'Atalanta. Il jolly polacco, perfetto per il ruolo di esterno a tutta fascia e preziosissimo per le liste UEFA in quanto cresciuto in un vivaio italiano, viene valutato dagli orobici circa 20 milioni di euro.
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