Il polacco classe 2002 è l'esterno perfetto per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim. Costa 20 milioni e risolve anche il problema delle liste per Serie A e Europa League
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Il calciomercato del Milan punta dritto su un nuovo rinforzo per le corsie esterne, ideale per il modulo tattico di Rúben Amorim. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera (redazione di Bergamo), confermando le anticipazioni di Milan Vibes, il club rossonero ha messo nel mirino Nicola Zalewski, esterno a tutta fascia attualmente in forza all'Atalanta. L'operazione, valutata intorno ai 20 milioni di euro, rientra nei piani della dirigenza per ristrutturare le fasce laterali in vista dell'imminente inizio della Serie A.
La rivoluzione sulle fasce del Milan: Mendes al lavoro per EstupiñánI movimenti sulle corsie esterne di Via Aldo Rossi sono legati a doppio filo alle uscite. Quasi definito il passaggio del giovane svizzero Zachary Athekame all'Olympique Lione con la formula del prestito secco, il Milan si trova momentaneamente coperto da Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán. Tuttavia, l'esterno ecuadoriano è ufficialmente sul mercato: il suo potente agente Jorge Mendes è al lavoro per trovare una sistemazione prima della chiusura della sessione estiva, rendendo obbligatorio l'innesto di un profilo versatile come Zalewski.
Identikit tattico: perché Zalewski è perfetto per il 3-4-2-1 di AmorimClasse 2002, il Nazionale della Polonia (ma nato in Italia, a Tivoli e cresciuto nel settore giovanile della Roma) rappresenta un jolly tattico di primissimo livello per il modulo 3-4-2-1 del tecnico portoghese. Destro naturale che gioca prediligendo la corsia mancina a piede invertito, Zalewski abbina doti fuori dal comune:
- Corsa e resistenza: perfetto per interpretare il ruolo di esterno a tutta fascia a livello europeo.
- Passo e cross: ottima tecnica di base, ereditata dal suo passato nelle giovanili giallorosse come esterno d'attacco puro.
- Esperienza certificata: nonostante la giovane età, vanta già una profonda conoscenza della Serie A e delle coppe europee con 123 presenze nella Roma, 42 nell'Atalanta e una parentesi di 17 partite con l'Inter nella stagione 2024-2025.
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Il fattore liste: l'utilità strategica in Serie A e Europa LeagueOltre al valore tecnico, l'acquisto di Nicola Zalewski (sotto contratto con gli orobici fino al 30 giugno 2029) risolverebbe un enorme problema burocratico per il Milan. Il calciatore è tesserabile come giocatore cresciuto nel vivaio di un club italiano, elemento fondamentale per soddisfare i rigidi criteri di composizione delle liste per il campionato di Serie A e per l'Europa League.
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