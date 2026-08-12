In attesa del cruciale summit di calciomercato che domani vedrà protagonisti a Milanello il proprietario Gerry Cardinale e l'allenatore Rúben Amorim, la priorità assoluta del Milan è sfoltire un organico extralarge. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza guidata dall'amministratore delegato Massimo Calvelli ha messo sul mercato tre centrocampisti non funzionali al nuovo progetto tecnico. Oltre all'escluso eccellente Warren Bondo, i rossoneri sono pronti a salutare Youssouf Fofana e Samuele Ricci per finanziare i nuovi colpi in entrata.

I conti della cessione di Youssouf Fofana: plusvalenza e offerte in Premier

Prezzo di cessione fissato : non meno di 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

: non meno di 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Impatto a bilancio : una plusvalenza netta vicina ai 7 milioni di euro.

: una plusvalenza netta vicina ai 7 milioni di euro. Club interessati in Premier League : Nottingham Forest e Crystal Palace hanno già presentato due proposte concrete alla dirigenza milanista.

: Nottingham Forest e Crystal Palace hanno già presentato due proposte concrete alla dirigenza milanista. Sondaggi dalla Liga spagnola: Villarreal e Real Betis hanno avviato i primi contatti direttamente con l'entourage del calciatore transalpino.

Samuele Ricci verso l'Atalanta e il punto sulle cessioni minori

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Filippo Terracciano : l'esterno italiano è al centro di un vero e proprio derby di mercato tutto italiano tra Udinese e Monza.

: l'esterno italiano è al centro di un vero e proprio derby di mercato tutto italiano tra Udinese e Monza. David Odogu: il giovane difensore centrale classe 2006 è pronto a tornare in Bundesliga: il Mainz si sta muovendo concretamente per ottenerne il prestito secco.

Il centrocampista francese classe 1999, prelevato due anni fa dal Monaco per 26 milioni di euro, rappresenta la pedina più vicina all'addio. Con un contratto di quattro anni e due stagioni già ammortizzate, il valore residuo a bilancio del suo cartellino è pari a 13 milioni di euro. La strategia finanziaria di Via Aldo Rossi è ben definita:Discorso analogo per, acquistato soltanto dodici mesi fa dal Torino per un investimento complessivo di 23 milioni di euro più bonus. Il regista italiano è finito nel mirino dell', con il tecnico dei bergamaschiche lo ha indicato come profilo ideale per il suo scacchiere tattico. Anche per Ricci la richiesta del Milan per concedere il via libera è di almeno 20 milioni di euro.Parallelamente ai big del centrocampo, ilHendrik Almstadt lavora al piazzamento dei profili secondari con la valigia in mano: