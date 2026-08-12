Fabrizio Romano così sulle voci che accostano Mike Maignan all'Al-Nassr: le parole dell'esperto di mercato sul futuro del portiere del Milan
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Prima la notizia dei giorni extra di vacanza, poi quella di un presunto interessamento dell'Al-Nassr: ma cosa sta succedendo intorno a Mike Maignan? A fornire nuovi dettagli sulla situazione del capitano del Milan ci ha pensato una voce di mercato autorevole come Fabrizio Romano.
Gazzetta: "Al-Nassr su Maignan"Stando a quanto riportato dal sito 'Gazzetta.it' nelle ultime ore, un club di Saudi Pro League sarebbe pronto a farsi avanti per provare a strappare Maignan al Milan. La squadra in questione è l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, considerata attenta agli sviluppi delle frizioni tra il portiere francese e il club rossonero. Le "tensioni" tra le parti nascono da una vicenda di qualche giorno prima.
Milan, mal di pancia Maignan? Cosa è successoMaignan e Rabiot hanno concordato con la società di posticipare il rientro a Milanello dal 12 al 16 agosto. Quattro giorni di riposo extra per i due nazionali francesi, che hanno concluso la propria spedizione al Mondiale 2026 lo scorso 18 luglio. Una vicenda che, secondo 'Sky Sport', avrebbe potuto aprire a nuovi scenari di mercato.
Calciomercato Milan, Maignan in Arabia? Romano fa chiarezzaNell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Romano ha smentito le voci di un presunto interessamento dell'Al-Nassr per Maignan. Questo il commento dell'esperto di mercato sulle speculazioni degli ultimi giorni.
"Nelle ultime ore si è vociferato di un addio last minute per Mike Maignan, accostandolo all'Arabia Saudita e in particolare all'Al-Nassr. A me risulta una situazione diversa: ad oggi l'Al-Nassr non sta cercando un nuovo portiere. Direttamente dal club saudita fanno sapere di non essere su Maignan".
La doppia conferma di LetiziaAnche Francesco Letizia ha smentito le indiscrezioni su una possibile cessione di Maignan. Nell'ultimo post pubblicato sul proprio account X, il giornalista di 'Sportitalia' ha spiegato come la decisione di posticipare il rientro sia stata presa di comune accordo con la società. Inoltre, i due francesi vengono considerati incedibili dal Milan, scrive Letizia.
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