Trema il mercato europeo: il futuro El Mala è un passo dalla svolta decisiva, in un intrigo internazionale che coinvolge sia la Bundesliga che la Serie A, con il Milan in prima linea. Il Borussia Dortmund infatti ha intenzione di rompere gli indugi, proponendo sul piatto la cifra mostre di 55 milioni di euro per il giovane classe 2006, una somma che potrebbe far saltare ogni resistenza del Colonia.

Calciomercato Milan, asta con il Borussia per El Mala?

Secondo quanto rivelato dall' Express, il direttore sportivoavrebbe già garantito al giovane talento e al suo entourage il via libera di fronte a un'offerta di questa portata. Se da un lato l'esterno sinistro ha già in pugno l'accordo con i vice campioni dipronto per lui è un contratto quinquennale, dall'altro la trattativa vive momenti di forte tensione.

Alcune voci vicino al Colonia dicono che sia presente un velato scetticismo sulle reali capacità di spesa del Borussia Dortmund. Ed è proprio in questa spaccatura che rischia di inserirsi il nostro campionato. Il giocatore resta l'obiettivo principale del Borussia, ma la fumata bianca con il Colonia non è ancora arrivata. Proprio per questo motivo qui, il Milan di Amorim sta seguendo l'evoluzione a fari spenti.

La doccia fredda

A spargere dell'acqua gelida sulle speranze dei rossoneri però ci pensa il celebre quotidiano tedesco BILD lanciando una clamorosa indiscrezione: El Mala avrebbe già rifiutato le offerte ufficiali arrivate daIl motivo? Il calciatore del Colonia vuole mantenere fede alla promessa fatta alla dirigenza dela cui ha dato la sua parola d'onore.