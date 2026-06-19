Giornata densa di aggiornamenti in Casa Milan, sia sul fronte societario che per quanto riguarda il calciomercato. A quasi un mese dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada e dopo il mancato accordo con Ralf Rangnick e Markus Krösche, l'organigramma rossonero sta iniziando a prendere forma. Il direttore tecnico di Milan Futuro Jovan Kirovski viaggia verso la promozione in prima squadra, ma per via di alcuni inghippi burocratici dovrà essere affiancato da un direttore sportivo italiano. Nel frattempo, Mike Maignan ha iniziato a guardarsi intorno in vista dell'imminente apertura della finestra di mercato estiva. Oltre al futuro del portiere francese, anche la permanenza a Milano di Christian Comotto è in bilico. Nelle ultime ore, infatti, la Juventus ha presentato la prima offerta ufficiale per provare a portare a Torino il giovane centrocampista classe 2008.

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Milan, Kirovski verso la promozione

Nonostante la retrocessione in Serie D delnel primo anno del progetto e il mancato ritorno in Serie C nella stagione appena terminata, Jovan Kirovski ha buone possibilità di estendere i propri poteri alla prima squadra. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic starebbe spingendo per la promozione del dirigente americano.

Affidare la guida del nuovo progetto a un dirigente inesperto come Kirovski rappresenta un grande interrogativo. L'accoppiata Krösche-Timung, per quanto molto orientata al player trading, avrebbe offerto garanzie immediate superiori, ma la presa di posizione dell'Eintracht Francoforte ha fatto saltare tutto.

Milan, ecco il direttore sportivo italiano

Calciomercato Milan, Maignan ai saluti?

Secondo quanto riferito a 'Sky Sport' dall'esperto di mercato, il Milan avrebbe avviato i primi contatti con. Il profilo del DS italiano è entrato nelladi Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. La sua esperienza potrebbe aiutare Kirovski in questa nuova avventura, così come il possesso della licenza da direttore sportivo gli permetterebbe di assumere formalmente l'incarico.ha ripercorso le tappe principali della carriera del dirigente milanese classe 1976 per scoprire se il suo modello possa essere adatto alle esigenze del club rossonero.Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'entourage di Mike Maignan avrebbe già iniziato a guardarsi intorno in vista dell'imminente apertura della finestra estiva di calciomercato. La 'Rosea' sottolinea che se un top club europeo dovesse mostrarsi interessato, il portiere francese potrebbe lasciare il club rossonero nonostante il recente rinnovo di contratto.

Perdere Maignan, per il Milan, significherebbe perdere un leader tecnico e carismatico, in grado di alzare il livello di concentrazione quando necessario e di essere decisivo con i suoi interventi. Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', in caso di addio del portiere francese, il Milan potrebbe puntare su un profilo italiano. I nomi in cima alla lista sono quelli di Elia Caprile (portiere del Cagliari) e Marco Carnesecchi (Atalanta). Attenzione, però, anche all'anticipazione riportata in esclusiva dalla nostra redazione che vede anche il numero uno del Friburgo Noah Atubolu tra i possibili candidati.

La prima offerta della Juventus per Comotto

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', nei giorni scorsi laavrebbe presentato alun'offerta daper. Il club rossonero ha declinato la proposta senza aprire in alcun modo alla cessione del classe 2008, che è considerato un punto fermo per il presente e per il futuro. Il prossimo 12 luglio il ragazzo si presenterà a Milanello insieme al resto della squadra in vista dell'inizio della preparazione estiva. Nel corso di questi giorni,potrà monitorare da vicinoe valutare se concedergli una chance in prima squadra o se optare per un nuovo prestito per completare il percorso di maturazione. Come appreso dalla nostra redazione, tra le ipotesi in Serie A c'è il: una meta ideale per crescere ulteriormente alzando il livello di pressione rispetto all'annata precedente.