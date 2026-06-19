Continua la ricerca da parte di Cardinale dei profili che dovranno gestire il nuovo progetto del Milan: nuovo tentativo per Markus Krösche, anche se sono in risalita le quotazioni di Kirovski come soluzione interna. Amorim pensa al mercato: due intoccabili e le richieste per rinforzare la rosa. Modric ha deciso il suo futuro? La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Modric vicino a una scelta

Ruben Amorim dovrà anche gestire le decisioni di alcuni dei big presenti in rosa: come scrivesenza Champions si stanno guardando un po’ attorno, mentrepare sempre più convinto ad accettare l’offerta di, che gli propone di tornare alnelle vesti di collaboratore di. Il destino di Modric resta nelle mani dello stesso giocatore che ha un'opzione per restare al Milan per un'altra stagione, ma sarà il croato a decidere cosa fare nel suo futuro.

A livello tattico, nel centrocampo a due di Amorim, Modric potrebbe essere più un jolly dalla panchina o in determinate circostanze che un titolare fisso come lo è stato con Massimiliano Allegri. Questo perché Amorim vuole due mediani fisici che pressino e corrano per 90 minuti. Difficile che Modric possa giocare in quel ruolo per tante partite e con costanza.

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Sale l'opzione Kirovski

Il Milan potrebbe varare la soluzione interna per sbloccare il mercato: come scrivesta prendendo piede la promozione di, Head of Performance e Analytics del club e di(oggi direttore del progetto). Una scelta che potrebbe essere temporanea. In quel casoavrebbe il potere di firma dei contratti per le operazioni di calciomercato.

Sarebbe una scommessa per un club importante come il Milan: Kirovski non ha esperienza, visto che ha lavorato solo due stagioni per l'Under 23 rossonera, prima per la Serie C e poi per la Serie D, ma non ha lavorato per altri club prima di fare un grande salto. In più c'è da valutare il suo lavoro con il Milan Futuro: prima stagione fallimentare sotto il punto di vista dei risultati, visto che il Diavolo è stato retrocesso in Serie D. Questo nonostante i tanti milioni investiti in estate e in inverno per rinforzare la rosa prima di Bonera poi di Oddo. Nella seconda stagione nessuna promozione immediata, nonostante la squadra fosse ricca di talento e valore.

Krösche, il Milan ci prova ancora

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ci prova ancora per la coppia, mantenendo vivi i contatti. La speranza è che si possa ammorbidire la posizione del club tedesco, magari con un, anche se al momento non arrivano segnali positivi. Riproposta anche la candidatura di, già incontrato nelle ultime settimane. Markus Krösche e Timmo Hardung hanno fruttato plusvalenze incredibili all'

Le tre più famose hanno portato 244 milioni al club e parliamo di tre grandi attaccanti:

Kolo Muani ;

; Marmoush ;

; Ekitike.

Spazio però anche ai risultati visto che l’Eintracht con lui ha vinto l’Europa League e ha raggiunto due volte la Champions League. Come lavora Krösche? Spazio all'utilizzo degli algoritmi e una rete di scout molto fitta in giro per il mondo: questo per individuare più giovani interessanti.

Le prime richieste di Amorim

due difensori,

un esterno sinistro a tutta fascia,

un trequartista/ala,

e un centravanti.

Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, è già al lavoro. Sul mercato le richieste sono le seguenti secondo La Gazzetta dello Sport:

Sono due i giocatori imprescindibili per il portoghese: Strahinja Pavlović e Christian Pulisic. Il colpo più importante per il 3-4-3/3-4-2-1 dell'allenatore portoghese resta la prima punta. La prima punta ideale per Amorim deve essere completa: veloce, dal fisico importante e che abbia voglia di applicarsi tatticamente. Non deve essere solo un rifinitore offensivo, ma la manovra offensiva passa attraverso i suoi pesi.

Chiave l'attacco alla profondità: serve allungare le difese avversarie per permettere ai compagni di inserirsi negli spazi creati. In fase di non possesso dev'essere pronto a pressare sulla difesa avversaria per costringere i difensori a sbagliare.