Milan, Odogu si presenta: “Non riesco ancora a realizzare cosa è accaduto”

Come hai reagito quando hai saputo dell'interesse del Milan? "È successo tutto molto in fretta, all'ultimo giorno. È stato incredibile. Non riesco ancora a realizzare quanto è accaduto nelle ultime 24 ore, sono successe tante cose. Ma è stata una sensazione fantastica e sono grato di poter essere qui, felice di essere in questo Club. Ora realizzo di essere al Milan e di poter giocare con calciatori come Modrić, per esempio. Un anno fa non avrei mai immaginato di poter essere nella sua stessa squadra, lo prenderò come esempio, essendo giovane. In generale, la squadra è piena di grandi giocatori e non vedo l'ora di imparare da loro perché sono ancora giovane e voglio migliorare le mie qualità. Ho la migliore opportunità possibile per farlo".

Come ti descriveresti in campo? Quali sono i tuoi punti di forza e dove pensi di dover migliorare? "Voglio mantenere la porta inviolata e proteggere la nostra porta. Sono aggressivo nei duelli 1 contro 1, sono forte nella difesa individuale e di squadra. Voglio migliorare fisicamente, diventare più sicuro con la palla, migliorare la forza, il gioco aereo e il lavoro difensivo".

Hai un idolo o un modello di riferimento, magari anche dal mondo rossonero? "I difensori del Milan del passato sono sempre stati delle leggende, come Nesta, Maldini, Baresi. Ho sempre guardato ai migliori nel mio ruolo. Non ho un idolo specifico, ma mi piace van Dijk. Guardo sempre ai migliori e voglio diventare anche io, un giorno, uno dei migliori".

Dietro di te vediamo la tua nuova maglia del Milan con il numero 27. Cosa ti viene in mente, come prima cosa, quando la guardi? "Mi piace molto con quel numero. Non c'è un motivo particolare, ma credo che stia bene. Mentre venivo qui stavo controllando quali numeri fossero liberi e quale potesse stare bene, e penso di aver fatto una buona scelta. Mi piace la maglia, come è fatta e mi piace il numero. Penso sia tutto perfetto".

La tua nuova casa sarà San Siro. Cosa significherà giocarci? "Sarà incredibile. Non ci sono ancora stato, ma ci andrò presto. Ho visto tante partite in TV e conosco la storia dello stadio, so delle grandi partite che si sono giocate lì, come i Derby. È incredibile immaginare di giocare lì, ma è anche una grande responsabilità. Voglio lavorare duro, crescere e diventare un grande giocatore, disputando tante partite in quello stadio".

Il tuo messaggio per i tifosi del Milan: "Ciao tifosi del Milan, sono David Odogu. Sono molto orgoglioso e felice di essere qui. Non vedo l'ora di vedervi a San Siro. Vogliamo vincere, darò tutto me stesso per questa maglia".