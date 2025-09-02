Pianeta Milan
INTERVISTE

Scarnecchia promuove il Milan: “Ho visto la squadra che ci aspettavamo”

Roberto Scarnecchia, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha speso alcune parole sulla situazione attuale del Milan
Alessia Scataglini
Il Milan ha iniziato la sua Serie A con un passo falso: sconfitta in casa contro la Cremonese neopromossa. Alla seconda giornata, però, i rossoneri hanno dato segnali di ripresa. Lo 0-2 contro il Lecce al 'Via del Mare' ha concesso un po' di serenità all'ambiente in vista della sosta nazionali. Ora, con l'arrivo di Rabiot, il centrocampo rossonero si è ulteriormente rafforzato e permette ad Allegri di disporre di molteplici soluzioni in campo.

Roberto Scarnecchia, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha speso alcune parole sulla situazione attuale del Milan, facendo riferimento al centrocampo rossonero e, più in generale, alla squadra vista contro i pugliesi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ecco cosa ha detto: "Mi sono piaciuti Fofana e Loftus-Cheek, ma preferisco un centrocampo con Modric e Ricci. Penso che possano giocare insieme. Allegri ha delle soluzioni importanti. Credo che il Milan nel secondo tempo di Lecce abbia fatto vedere una squadra che è quella che ci aspettavamo tutti, ossia importante con un organico importante".

