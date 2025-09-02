Scarnecchia promuove il Milan: “Ho visto la squadra che ci aspettavamo”

Scarnecchia su Modrić e Ricci: "Possono giocare insieme, li preferisco"—
Ecco cosa ha detto: "Mi sono piaciuti Fofana e Loftus-Cheek, ma preferisco un centrocampo con Modric e Ricci. Penso che possano giocare insieme. Allegri ha delle soluzioni importanti. Credo che il Milan nel secondo tempo di Lecce abbia fatto vedere una squadra che è quella che ci aspettavamo tutti, ossia importante con un organico importante".
