Milan, centrocampo: due perni chiari e poi? Jashari un’incognita

Quanto giocherà Ardon?

Il centrocampo del Milan è molto forte e sulla carta molto variegato grazie all'arrivo di Rabiot. La domanda è cosa ne sarà di Jashari in questa stagione? Il centrocampista svizzero è stato il grande obiettivo del mercato per i rossoneri, rincorso per settimane e alla fine strappato a caro prezzo dal Bruges. Allegri ha parlato chiaro: secondo lui è un mediano nel centrocampo a tre, o potrebbe giocare tra i due nel centrocampo a due. Purtroppo ha subito un grave infortunio che lo metterà KO almeno per due mesi, ma poi? Rientrerà in un reparto che avrà creato già i suoi meccanismi e con tanti giocatori davanti a lui, sarà difficile inserirsi.