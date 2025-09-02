Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, in attacco il caos: cambi di piani. Per Gimenez una sfida impervia

ULTIME MILAN NEWS

Milan, in attacco il caos: cambi di piani. Per Gimenez una sfida impervia

Milan, in attacco il caos: cambi di piani. Per Gimenez una sfida impervia
Milan, Gimenez e la gestione del mercato in attacco: un piano iniziale poi non seguito, tanti nomi e una scelta diversa dalle aspettative
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, il mercato 2025-26 era partito con un chiaro messaggio da parte di Igli Tare e la dirigenza rossonera: in attacco serviva un giocatore diverso da Gimenez, un attaccante d'area di rigore, quello che è stato Giroud per il Milan di Stefano Pioli. Tante voci, tanti nomi: prima la trattativa per Hojlund, poi il colpo di scena di Boniface, acquistato in prestito con diritto di riscatto in poco tempo e rimandato indietro per i dubbi sul ginocchio, su cui il nigeriano ha subito due rotture del legamento crociato. Infine una scelta diversa: investire tanti, tantissimi soldi per un club come il Milan in un talento come quello di Nkunku. Un attaccante sicuramente talentuoso, ma non una 'boa' d'area di rigore. Una strategia cambiata e variata completamente in poche settimane se non giorni.

Milan, Gimenez e l'attacco

—  

Facciamo un punto sul reparto: se Allegri continuerà con il modulo visto fino ad ora, il Milan giocherà con due giocatori offensivi nel 3-5-2. Sulla carta il posto di Leao non si toglie: il portoghese ha dato segnali importanti in amichevole e in Coppa Italia in quella posizione e difficilmente perderà il posto. L'altro se lo giocano in tre: Pulisic, Nkunku e Gimenez. Pulisic è una sicurezza di questo Milan: tutti conosciamo le sue qualità e la sua freddezza sotto porta. Nkunku è il nuovo arrivato: potrebbe essere un jolly eccezionale dalla panchina, ma i soldi investiti fanno pensare a un posto da titolare. Se si vorrà giocare in seguito con il 4-3-3, Leao potrebbe giocare a sinistra, Nkunku al centro e Pulisic a destra.

LEGGI ANCHE

La sfida di Santi

—  

Chiudiamo con il capitolo Gimenez: l'attaccante è arrivato negli ultimi giorni del mercato invernale per una cifra importante (si parla di più di 30 milioni di euro per il Feyenoord). In un Milan in piena difficoltà, il messicano non si è imposto al centro dell'attacco, ma non ha avuto neanche così tante possibilità per mettere in campo tutte le sue qualità. Le parole di Tare sullo scambio con Dovbyk avrebbero steso chiunque, mentre Santiago ha deciso di restare al Milan.

LEGGI ANCHE: Milan, difesa: manca qualcosa. Poche alternative e una soluzione possibile >>>

Per lui non sarà una sfida facile: battere giocatori importanti nel reparto e convincere Allegri a darli spazio. Di certo, il suo amore per la maglia del Milan è stata molto apprezzata dai tifosi rossoneri.

Leggi anche
Milan, difesa: manca qualcosa. Poche alternative e una soluzione possibile
Nazionali, 12 i giocatori del Milan convocati: chi sono e i loro impegni

© RIPRODUZIONE RISERVATA