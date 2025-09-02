Milan, in attacco il caos: cambi di piani. Per Gimenez una sfida impervia

Milan, il mercato 2025-26 era partito con un chiaro messaggio da parte di Igli Tare e la dirigenza rossonera: in attacco serviva un giocatore diverso da Gimenez, un attaccante d'area di rigore, quello che è stato Giroud per il Milan di Stefano Pioli. Tante voci, tanti nomi: prima la trattativa per Hojlund, poi il colpo di scena di Boniface , acquistato in prestito con diritto di riscatto in poco tempo e rimandato indietro per i dubbi sul ginocchio, su cui il nigeriano ha subito due rotture del legamento crociato. Infine una scelta diversa: investire tanti, tantissimi soldi per un club come il Milan in un talento come quello di Nkunku . Un attaccante sicuramente talentuoso, ma non una 'boa' d'area di rigore. Una strategia cambiata e variata completamente in poche settimane se non giorni.

Milan, Gimenez e l'attacco

Facciamo un punto sul reparto: se Allegri continuerà con il modulo visto fino ad ora, il Milan giocherà con due giocatori offensivi nel 3-5-2. Sulla carta il posto di Leao non si toglie: il portoghese ha dato segnali importanti in amichevole e in Coppa Italia in quella posizione e difficilmente perderà il posto. L'altro se lo giocano in tre: Pulisic, Nkunku e Gimenez. Pulisic è una sicurezza di questo Milan: tutti conosciamo le sue qualità e la sua freddezza sotto porta. Nkunku è il nuovo arrivato: potrebbe essere un jolly eccezionale dalla panchina, ma i soldi investiti fanno pensare a un posto da titolare. Se si vorrà giocare in seguito con il 4-3-3, Leao potrebbe giocare a sinistra, Nkunku al centro e Pulisic a destra.