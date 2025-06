Sull'attacco e Gimenez, riprende Tare: "Non è questione di nomi, ma di caratteristiche. La situazione in attacco è che vogliamo fare qualcosa sugli esterni in caso di qualche uscita con uno o due, ma penso uno. Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore da mettere in competizione con Gimenez, che ritengo un ottimo giocatore, con un impatto normale nel calcio italiano. Viene da un calcio diverso, molto diverso come quello olandese. Anche per le responsabilità che porta la maglia. Abbiamo massima fiducia in lui, ma dobbiamo prendere qualcuno. Stiamo prendendo il tempo dovuto, anche per capire che forma prenderà la squadra. Però abbiamo idee chiare su che tipo di giocatore sarà. Deve essere un giocatore con caratteristiche da centravanti vero. Che in area fa la differenza. Questo è mancato al Milan dopo l'addio di Giroud negli ultimi anni".