Calciomercato, rivoluzione Milan: tutto quello che sta per succedere

Il Milan sta preparando una vera e propria rivoluzione di calciomercato in questa torrida estate 2025. E se finora il club rossonero si è distinto praticamente soltanto per le uscite (Pierre Kalulu alla Juventus, Marco Pellegrino al Boca Juniors, Tijjani Reijnders al Manchester City e Theo Hernández all'Al-Hilal) per un incasso di 100 milioni di euro tondi tondi, adesso è anche il momento di piazzare i primi acquisti. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha incontrato i giornalisti e, di fatto, ha spiegato le strategie del club di Via Aldo Rossi per i mesi di luglio e agosto in arrivo.