Milan, difesa: manca qualcosa. Poche alternative e una soluzione possibile

Milan, il mercato 2025-26 ha portato una vera e propria rivoluzione sia in entrata che in uscita. La dirigenza del Diavolo, infatti, ha chiuso 10 colpi per Allegri in una rosa che conta 22 giocatori (senza contare giovani del Milan Primavera e Milan Futuro) di cui 3 sono portiere. Da capire ancora quale sarà il modulo definitivo del Milan di Allegri (sempre se ce ne sarà uno), ma al momento sembrerebbe puntare su una difesa a tre. Andiamo ad analizzare il reparto arretrato dopo il mercato 2025-26, vedendo cosa è cambiato, cosa è arrivato e cosa potrebbe mancare.