Milan, difesa: manca qualcosa. Poche alternative e una soluzione possibile

Una soluzione per Max?—
Tra i terzini via Theo Hernandez, altra partenza importantissima vista la carriera del francese al Milan. Via anche il giovane Jimenez. In arrivo Athekame, per ora oggetto misterioso, ed Estupinan. Come vorrà giocare Allegri? Se proverà la difesa a tre, manca un giocatore che possa impostare da dietro e un leader, almeno sulla carta. La speranza è che stagione in corso, possano migliorare i tre titolari al momento, ovvero Gabbia, Pavlovic e Tomori. A quattro, forse, ci sono più 'uomini' e scelte a disposizione di Allegri: si potrebbe giocare con Estupinan basso a sinistra, Pavlovic e Tomori al centro e De Winter a destra, visto che lo può fare tranquillamente. Questa potrebbe essere la mossa per la stagione, aspettando magari la crescita dei giovani come Athekame e Odogu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA