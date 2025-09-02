Pianeta Milan
Milan, difesa: manca qualcosa. Poche alternative e una soluzione possibile

Milan, difesa: forse manca qualcosa. Andiamo ad analizzare il reparto arretrato dopo il mercato 2025-26, vedendo cosa è cambiato
Emiliano Guadagnoli
Milan, il mercato 2025-26 ha portato una vera e propria rivoluzione sia in entrata che in uscita. La dirigenza del Diavolo, infatti, ha chiuso 10 colpi per Allegri in una rosa che conta 22 giocatori (senza contare giovani del Milan Primavera e Milan Futuro) di cui 3 sono portiere. Da capire ancora quale sarà il modulo definitivo del Milan di Allegri (sempre se ce ne sarà uno), ma al momento sembrerebbe puntare su una difesa a tre. Andiamo ad analizzare il reparto arretrato dopo il mercato 2025-26, vedendo cosa è cambiato, cosa è arrivato e cosa potrebbe mancare.

Milan, difesa: niente colpo

—  

La partenza più importante è stata quella di Malick Thiaw: il difensore tedesco sembrava poter essere il centro della difesa a tre di Allegri, ma il Milan non ha rifiutato i 40 milioni del Newcastle dovendo rinunciare all'ex Shalke 04. La dirigenza ha chiuso subito per il suo sostituto ovvero Koni De Winter, centrale in arrivo dal Genoa. Nelle prime due partite, il belga non è stato utilizzato da Allegri, ma potrebbe essere molto utile in stagione. Poi gli ultimi giorni di mercato alla disperata ricerca di un difensore d'esperienza internazionale: niente Akanji, niente Joe Gomez. Il Milan chiude per un altro colpo in prospettiva: il giovane Odogu dal Wolfsburg.

Una soluzione per Max?

—  

Tra i terzini via Theo Hernandez, altra partenza importantissima vista la carriera del francese al Milan. Via anche il giovane Jimenez. In arrivo Athekame, per ora oggetto misterioso, ed Estupinan. Come vorrà giocare Allegri? Se proverà la difesa a tre, manca un giocatore che possa impostare da dietro e un leader, almeno sulla carta. La speranza è che stagione in corso, possano migliorare i tre titolari al momento, ovvero Gabbia, Pavlovic e Tomori. A quattro, forse, ci sono più 'uomini' e scelte a disposizione di Allegri: si potrebbe giocare con Estupinan basso a sinistra, Pavlovic e Tomori al centro e De Winter a destra, visto che lo può fare tranquillamente. Questa potrebbe essere la mossa per la stagione, aspettando magari la crescita dei giovani come Athekame e Odogu.

