Milan, infortunio Jashari: ecco gli esiti e i tempi di recupero

Un inizio di stagione diverso da quanto si aspettavano i tifosi del Milan e lo stesso Jashari: dopo la lunga trattativa estiva, il centrocampista dovrà ora attendere ancora prima di essere protagonista sul campo con la maglia rossonera.
Milan, ecco il comunicato del club sull'infortunio di Jashari—
Ecco il comunicato ufficiale del club: "Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro.
Il giocatore seguirà un trattamento conservativo".
Tutta la redazione di PianetaMilan.it augura un in bocca al lupo e una pronta guarigione a Ardon Jashari!
© RIPRODUZIONE RISERVATA