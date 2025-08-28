Pianeta Milan
Milan, infortunio Jashari: ecco gli esiti e i tempi di recupero

Milan, infortunio per Jashari: arrivano gli esiti degli esami. Allegri perde un centrocampista importante in vista dei prossimi impegni.
Ardon Jashari, centrocampista svizzero arrivato al Milan quest’estate per 38 milioni di euro, dopo una lunga telenovela durata due mesi con il Bruges, si è infortunato quest’oggi in allenamento, come rivelato da Massimiliano Allegri.

Fin da subito non trapelavano notizie positive sulle sue condizioni: gli accertamenti svolti in giornata hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Si tratta quindi di un infortunio serio, che costringerà il ragazzo a stare fuori dal campo per 8-12 settimane.

Un inizio di stagione diverso da quanto si aspettavano i tifosi del Milan e lo stesso Jashari: dopo la lunga trattativa estiva, il centrocampista dovrà ora attendere ancora prima di essere protagonista sul campo con la maglia rossonera.

Ecco il comunicato ufficiale del club: "Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro.

Il giocatore seguirà un trattamento conservativo".

Tutta la redazione di PianetaMilan.it augura un in bocca al lupo e una pronta guarigione a Ardon Jashari!

