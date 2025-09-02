Calciomercato Milan, saltato Gomez del Liverpool. Eppure i rossoneri ...

Per il centrale inglese, classe 1997 , il Milan avrebbe versato 15 milioni di euro ai 'Reds'. Al giocatore, un contratto di quattro anni, con scadenza 30 giugno 2029 , da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio . Addirittura, ha rivelato la 'rosea', c’era già un volo prenotato per trasportare Gomez a Milano in mattinata per le visite mediche e la firma sul contratto.

Tutto bloccato, però, dal Liverpool intorno alle ore 10:00, quando i campioni in carica della Premier League hanno capito che non sarebbe stato facile portare ad 'Anfield', Marc Guéhi, difensore del Crystal Palace e della Nazionale dei Tre Leoni. Il Milan ha comunque aspettato Gomez fino alle ore 16:00, quando sembrava si sbloccasse parallelamente pure l’affare Guéhi, poi sfumato. Poi, è stato costretto a virare su David Odogu del Wolfsburg.