Calciomercato Milan, saltato Gomez del Liverpool. Eppure i rossoneri ...

Calciomercato, Gomez era praticamente del Milan. Poi è successo questo

Il Milan aveva scelto Joe Gomez del Liverpool come innesto in difesa per questo calciomercato estivo. Operazione sfumata per vari motivi
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, per concludere il suo calciomercato estivo, oltre ad Adrien Rabiot ed a Artem Dovbyk (poi rimasto alla Roma), avrebbe voluto acquistare anche un difensore centrale esperto, che potesse guidare la retroguardia dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, ecco perché non è più arrivato Gomez

Sfumato un paio di giorni fa l'acquisto di Manuel Akanji, che ha declinato la proposta del club di Via Aldo Rossi poiché desideroso di continuare a giocare in Champions League (infatti, poi, è andato 'last minute' all'Inter ...), i rossoneri avevano trovato un accordo con il Liverpool per Joe Gomez.

Per il centrale inglese, classe 1997, il Milan avrebbe versato 15 milioni di euro ai 'Reds'. Al giocatore, un contratto di quattro anni, con scadenza 30 giugno 2029, da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Addirittura, ha rivelato la 'rosea', c’era già un volo prenotato per trasportare Gomez a Milano in mattinata per le visite mediche e la firma sul contratto.

Il Diavolo ha aspettato a lungo. Poi, però ...

Tutto bloccato, però, dal Liverpool intorno alle ore 10:00, quando i campioni in carica della Premier League hanno capito che non sarebbe stato facile portare ad 'Anfield', Marc Guéhi, difensore del Crystal Palace e della Nazionale dei Tre Leoni. Il Milan ha comunque aspettato Gomez fino alle ore 16:00, quando sembrava si sbloccasse parallelamente pure l’affare Guéhi, poi sfumato. Poi, è stato costretto a virare su David Odogu del Wolfsburg.

