Alla chiusura del calciomercato per il Milan c'è una certezza: il centrocampo è stato il reparto più rivoluzionato. Ma non solo. Se si considerano gli acquisti di Ricci, Modric, Jashari e Rabiot, si può concludere che è anche stato il reparto più rafforzato dal mercato. Ora, contando pure Fofana e Loftus-Cheek, i rossoneri possono contare su una mediana di tutto rispetto, al pari di altre big della Serie A per completezza e assortimento. L'allenatore Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a sfruttare al massimo le potenzialità di questi giocatori, inserendoli in un contesto adatto alle loro peculiarità. Sul tema è intervenuto Massimo Bonanni. L'ex calciatore ha parlato ai microfoni di 'Maracanà' sulle frequenze di TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue parole:
Bonanni: “Il centrocampo del Napoli è superiore a quello del Milan”
L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare del centrocampo del Milan
Bonanni sul centrocampo del Milan—
Il Milan prende Rabiot. E' un centrocampo come quello del Napoli per valori?
"Assolutamente no. Il Napoli ha fisicità e qualità, cosa che il Milan ha solo con Loftus-Cheek. Ricci vedremo se potrà essere un perno del Milan. Che poi si sia rinforzato con Rabiot sì, ma il Napoli è superiore".
