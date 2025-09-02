Bonanni: “Il centrocampo del Napoli è superiore a quello del Milan”

Alla chiusura del calciomercato per il Milan c'è una certezza: il centrocampo è stato il reparto più rivoluzionato. Ma non solo. Se si considerano gli acquisti di Ricci, Modric, Jashari e Rabiot, si può concludere che è anche stato il reparto più rafforzato dal mercato. Ora, contando pure Fofana e Loftus-Cheek, i rossoneri possono contare su una mediana di tutto rispetto, al pari di altre big della Serie A per completezza e assortimento. L'allenatore Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a sfruttare al massimo le potenzialità di questi giocatori, inserendoli in un contesto adatto alle loro peculiarità. Sul tema è intervenuto Massimo Bonanni. L'ex calciatore ha parlato ai microfoni di 'Maracanà' sulle frequenze di TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue parole: