Nessun rossonero in Nazionale: perché non c’è un blocco italiano al Milan?

Ciò non crea un 'problema' all'interno dello spogliatoio? Spesso, infatti, le squadre vincenti possiedono al loro interno dei gruppi forti, magari formati da giocatori della medesima nazionalità. Trovandoci in Italia, ovviamente, un gruppo di ragazzi italiani potrebbe aiutare ancor di più. La maggiore sintonia con il campionato, con l'allenatore e il suo staff (come nel caso di quest'anno) e l'abitudine all'Italia come paese potrebbero fare la differenza anche nell'aiutare i compagni stranieri a integrarsi più velocemente. Sarebbe dunque auspicabile un accrescimento nel numero di italiani nella rosa di Allegri al fine di facilitare l'unità e la coesione all'interno del gruppo squadra.
