Nessun rossonero in Nazionale: perché non c’è un blocco italiano al Milan?

Ieri sera è andata in scena a Bergamo Italia-Estonia, match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nella convincente vittoria degli azzurri di Rino Gattuso - per la prima volta in panchina da CT - non c'era nessun giocatore del Milan. E non solo in campo nell'undici titolare. Tra i convocati dell'ex allenatore (e leggenda da giocatore) rossonero non ha trovato posto nessun giocatore del Milan. Gli unici eleggibili, in teoria, sarebbero Samuele Ricci e Matteo Gabbia, i quali - di recente - hanno presenziato in Nazionale sotto la guida di Luciano Spalletti. A questo giro di convocazioni, i due non sono stati chiamati. Dunque, sono rimasti a Milanello ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Da questa circostanza, nasce spontanea una domanda: perché non c'è un blocco italiano al Milan?