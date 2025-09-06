PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, “arrivederci a gennaio”: Allegri lo attende con ansia

Il Milan ha concluso il suo calciomercato estivo con 10 nuovi acquisti. Ma quello più atteso dal tecnico Massimiliano Allegri arriverà dopo
Il calciomercato estivo è andato in archivio da meno di una settimana, lasciando un po' l'amaro in bocca nei tifosi del Milan. Qualche colpo di livello assoluto è arrivato, a fronte, però, di cessioni davvero importanti. La sensazione, poi, è che molti dei nuovi arrivati in casa rossonera - pur bravi giocatori - vadano aspettati per poter performare al top. E, come ben sapete, in un club della caratura e del blasone del Milan c'è poco tempo. Bisogna vincere e farlo subito. Motivo per cui, a gennaio, la rosa potrebbe essere ulteriormente ritoccata. PROSSIMA SCHEDA

