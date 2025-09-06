Oggi, lunedì 01 settembre 2025, siti online e quotidiani, sportivi e non, hanno dato ampio spazio al Milan. Dopo aver vinto 2-0 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Christian Pulisic, il mercato continua ad evolversi. Vediamo le principali notizie pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA