Pellegatti: “Milan-Bologna? Occhio a Nkunku. Sta impressionando Allegri”

Milan-Bologna, terza giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri torneranno in campo dopo la pausa per le sfide delle Nazionali e dopo la vittoria sul campo del Lecce. Per Massimiliano Allegri la partita sulla carta più difficile da quando è tornato sulla panchina del Milan. A disposizione del Diavolo ci saranno anche gli ultimi arrivati dal mercato, ovvero Nkunku, Odogu e Rabiot. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla proprio di Milan-Bologna e in particolare di come arriva alla sfida Nkunku. Ecco il suo parere su 'YouTube'.