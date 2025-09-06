Pellegatti: “Milan-Bologna? Occhio a Nkunku. Sta impressionando Allegri”

Pianeta Milan
Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla proprio di Milan-Bologna e in particolare di come arriva alla sfida Nkunku. Il suo parere
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Bologna, terza giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri torneranno in campo dopo la pausa per le sfide delle Nazionali e dopo la vittoria sul campo del Lecce. Per Massimiliano Allegri la partita sulla carta più difficile da quando è tornato sulla panchina del Milan. A disposizione del Diavolo ci saranno anche gli ultimi arrivati dal mercato, ovvero Nkunku, Odogu e Rabiot. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla proprio di Milan-Bologna e in particolare di come arriva alla sfida Nkunku. Ecco il suo parere su 'YouTube'.

"Nkunku sta sempre più impressionando Massimiliano Allegri e se Leao dovesse recuperare, ci potrebbe essere la possibilità di vedere loro due insieme già in Milan-Bologna. Gimenez e Pulisic tornano giovedì. Potrebbe essere quella la coppia e potrebbe essere una bella sorpresa per il Milan. Sta davvero impressionando Allegri che dovrà fare le sue valutazioni a centrocampo".

Vedremo se Nkunku sarà davvero titolare per la sfida tra Milan e Bologna, prima di Serie A dopo la sosta in Nazionale.

