La domanda è una sola: chi sarà titolare nel nuovo centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri? Con l'arrivo a sorpresa di Adrien Rabiot e la presenza di ben altri cinque giocatori, il reparto centrale è diventato il punto di forza della squadra. Le gerarchie, dopo le prime partite, stanno iniziando a definirsi, ma le opzioni a disposizione del tecnico livornese sono tante, anzi tantissime.
Milan, Allegri e la mediana
Indipendentemente dal modulo, Allegri è orientato a schierare una linea a tre a centrocampo. Che sia un 3-5-2 come visto finora, o un ritorno alla difesa a quattro, ci saranno sempre un regista a dettare i tempi e due mezzali pronte a inserirsi. Questa abbondanza di scelta garantirà al Milan qualità e alternative in ogni zona del campo.