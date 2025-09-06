Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Allegri e il rebus centrocampo: l’arrivo di Rabiot sconvolge le gerarchie

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Allegri e il rebus centrocampo: l’arrivo di Rabiot sconvolge le gerarchie

Allegri e l'imbarazzo della scelta: chi gioca a centrocampo nel nuovo Milan?
La domanda è una sola: chi sarà titolare nel nuovo, ricchissimo centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri? Rabiot potrebbe cambiare tutto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La domanda è una sola: chi sarà titolare nel nuovo centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri? Con l'arrivo a sorpresa di Adrien Rabiot e la presenza di ben altri cinque giocatori, il reparto centrale è diventato il punto di forza della squadra. Le gerarchie, dopo le prime partite, stanno iniziando a definirsi, ma le opzioni a disposizione del tecnico livornese sono tante, anzi tantissime.

Milan, Allegri e la mediana

—  

Indipendentemente dal modulo, Allegri è orientato a schierare una linea a tre a centrocampo. Che sia un 3-5-2 come visto finora, o un ritorno alla difesa a quattro, ci saranno sempre un regista a dettare i tempi e due mezzali pronte a inserirsi. Questa abbondanza di scelta garantirà al Milan qualità e alternative in ogni zona del campo.

LEGGI ANCHE

Le gerarchie: tra conferme e nuove entrate

—  

  • Mezzala destra: Loftus-Cheek. Il favorito per il ruolo di mezzala destra è Ruben Loftus-Cheek. L'inglese, dopo una stagione segnata da diversi infortuni, è ripartito alla grande, tanto da meritarsi una convocazione in Nazionale dopo sette anni. Allegri lo ha schierato titolare in entrambe le prime partite e lui ha risposto con prestazioni molto positive, segnando anche il gol vittoria a Lecce. Le alternative non mancano: Youssouf Fofana e persino Luka Modric possono ricoprire questo ruolo, garantendo soluzioni tattiche diverse.

  • Regista: Modric.Il faro del centrocampo è diventato Luka Modric. L'ex stella del Real Madrid, arrivato con l'idea di giocare come mezzala, ha convinto Allegri nel ruolo di regista. Le sue prime uscite hanno mostrato un giocatore già ben ambientato, capace di dettare i ritmi ed essere decisivo. Questa scelta, al momento, relega in panchina l'italiano Samuele Ricci, che si trova a essere la sua prima alternativa.

  • Mezzala sinistra: la Rabiot-mania. È qui che si gioca la partita più interessante. Il titolare attuale è Youssouf Fofana, ma l'arrivo di Adrien Rabiot cambierà gli equilibri. Sebbene il francese potrebbe non partire subito titolare, è quasi certo che diventerà un punto fermo di Allegri. Fofana, a sua volta, potrebbe diventare un'alternativa a Loftus-Cheek sull'altra fascia. In seconda fila c'è  anche Ardon Jashari, un acquisto estivo che al momento è fermo per infortunio al perone.

    • LEGGI ANCHE: Nicolodi: "Milan, Nkunku era tra i migliori al mondo. Con Leao ..." | ESCLUSIVA>>>

    Il Milan in campo: la probabile formazione

    —  

    In attesa del pieno recupero di tutti gli infortunati e dell'inserimento dei nuovi acquisti, il Milan potrebbe scendere in campo con la seguente formazione:

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Pulisic; Leao. All. Allegri

    Leggi anche
    Milan, Modric vince con la sua Croazia contro le Fær Øer
    Rabiot-Francia, prove di Milan: le statistiche nel match contro l’Ucraina

    © RIPRODUZIONE RISERVATA