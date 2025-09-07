La Serie A incassa: l’analisi del mercato in uscita, con Napoli e Milan protagonisti

Il Milan incassa, ma perde pezzi

Il Milan ha fatto registrare tre importanti cessioni nella top 10. La più redditizia è quella di Tijjani Reijnders, che si piazza al terzo posto con 55 milioni di euro incassati dal Manchester City. Anche il difensore Malick Thiaw e il terzino Theo Hernández hanno fruttato cifre notevoli, rispettivamente 35 e 25 milioni di euro. Queste uscite hanno alleggerito il bilancio rossonero, ma hanno anche indebolito la squadra, che dovrà fare i conti con l'assenza di tre pedine fondamentali.