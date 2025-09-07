Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie La Serie A incassa: l’analisi del mercato in uscita, con Napoli e Milan protagonisti

ULTIME MILAN NEWS

La Serie A incassa: l’analisi del mercato in uscita, con Napoli e Milan protagonisti

Milan, peggio dell'anno scorso? Ecco l'analisi di Ambrosini
Nel bilancio di fine mercato estivo, la Serie A ha dimostrato di essere una fucina di talenti capaci di generare enormi plusvalenze
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel bilancio di fine mercato estivo, la Serie A ha dimostrato di essere una fucina di talenti capaci di generare enormi plusvalenze. L'analisi sulle cessioni più remunerative conferma che i club italiani sanno valorizzare i propri giocatori, ma a che prezzo?

La Serie A incassa: l'analisi del mercato in uscita, con Napoli e Milan protagonisti

—  

Il trasferimento più costoso dell'estate è stato quello di Victor Osimhen, passato dal Napoli al Galatasaray per 75 milioni di euro. L'addio del bomber nigeriano, simbolo del terzo scudetto partenopeo, ha fruttato una cifra impressionante, ma ha anche lasciato un vuoto enorme nel reparto offensivo. Alle sue spalle, un altro attaccante, Mateo Retegui, ha portato 68,3 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta.

LEGGI ANCHE

Il Milan incassa, ma perde pezzi

—  

Il Milan ha fatto registrare tre importanti cessioni nella top 10. La più redditizia è quella di Tijjani Reijnders, che si piazza al terzo posto con 55 milioni di euro incassati dal Manchester City. Anche il difensore Malick Thiaw e il terzino Theo Hernández hanno fruttato cifre notevoli, rispettivamente 35 e 25 milioni di euro. Queste uscite hanno alleggerito il bilancio rossonero, ma hanno anche indebolito la squadra, che dovrà fare i conti con l'assenza di tre pedine fondamentali.

Le sorprese del mercato

—  

Oltre ai grandi nomi, la classifica rivela anche alcune operazioni inaspettate. Il Bologna ha venduto Dan Ndoye e Sam Beukema, realizzando due cessioni per un totale di 73 milioni di euro, dimostrando di essere un club attento alla valorizzazione dei propri talenti. Altra operazione sorprendente è quella del Parma, che ha ceduto il giovanissimo Giovanni Leoni (classe 2006) al Liverpool per 31 milioni di euro, un segnale che il calcio italiano continua a produrre giovani promesse molto ambite.

Leggi anche
Milan, nuova hospitality a San Siro: partnership con Vicook
Milan, Borghi: “Rabiot arriva per essere il titolare nel ruolo di incursore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA