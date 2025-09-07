Pianeta Milan
Milan, difesa senza colpo? Occhio alla carta Bartesaghi: i motivi

Milan, Bartesaghi è tra i pochi giovani del settore giovanile rossonero rimasti a Milanello. Per il difensore possibile ruolo a sorpresa
Emiliano Guadagnoli
Milan, Bartesaghi potrebbe essere il jolly della difesa di Allegri? Se il Diavolo dovesse continuare a giocare con il 3-5-2, l'allenatore rossonero non avrebbe poi tante alternative ai titolari, sia per quanto riguarda i tre difensori centrali, sia per quanto riguarda i quinti di centrocampo. Sulla carta, infatti, De Winter e Odogu partono dietro i tre titolari, ovvero Tomori, Gabbia e Pavlovic. Vedremo se nell'arco della stagione vedranno più spazio e se potranno anche guadagnarsi un posto tra i primi undici della squadra. Chi potrebbe guadagnare spazio è Bartesaghi. Il giovane prodotto del settore giovanile rossonero, è stato tra i pochi giovani non prestati nell'ultima sessione di mercato. Questo perché Allegri lo riterrebbe già pronto per la prima squadra.

Durante la sessione di mercato appena conclusa, il Milan non è riuscito a chiudere un colpo in difesa che portasse esperienza al reparto. La dirigenza rossonera, infatti, avrebbe puntato prima Akanji del Manchester City e poi Gomez del Liverpool, senza riuscire a chiudere il colpo in entrata. Per questo, Allegri potrebbe studiare delle mosse diverse in vista di questa stagione. Bartesaghi parte sulla carta come terzino sinistro, quindi prima alternativa a Estupinan.

Il giovane difensore del Milan, però, potrebbe cambiare ruolo durante il corso della stagione: Bartesaghi, infatti, potrebbe avere delle qualità importanti per giocare come braccetto di sinistra nella difesa di Allegri. Dietro Pavlovic, infatti, non ci sono poi tante alternative. Vedremo se l'allenatore del Milan punterà proprio su Bartesaghi anche in quel ruolo, magari sviluppandolo in vista anche delle prossime stagioni.

