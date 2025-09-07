Milan, difesa senza colpo? Occhio alla carta Bartesaghi: i motivi

Milan, Bartesaghi potrebbe essere il jolly della difesa di Allegri? Se il Diavolo dovesse continuare a giocare con il 3-5-2, l'allenatore rossonero non avrebbe poi tante alternative ai titolari, sia per quanto riguarda i tre difensori centrali, sia per quanto riguarda i quinti di centrocampo. Sulla carta, infatti, De Winter e Odogu partono dietro i tre titolari, ovvero Tomori, Gabbia e Pavlovic. Vedremo se nell'arco della stagione vedranno più spazio e se potranno anche guadagnarsi un posto tra i primi undici della squadra. Chi potrebbe guadagnare spazio è Bartesaghi. Il giovane prodotto del settore giovanile rossonero, è stato tra i pochi giovani non prestati nell'ultima sessione di mercato. Questo perché Allegri lo riterrebbe già pronto per la prima squadra.