Milan, difesa senza colpo? Occhio alla carta Bartesaghi: i motivi

Milan, Bartesaghi è tra i pochi giovani del settore giovanile rossonero rimasti a Milanello. Per il difensore possibile ruolo a sorpresa
Milan, Bartesaghi potrebbe essere il jolly della difesa di Allegri? Se il Diavolo dovesse continuare a giocare con il 3-5-2, l'allenatore rossonero non avrebbe poi tante alternative ai titolari, sia per quanto riguarda i tre difensori centrali, sia per quanto riguarda i quinti di centrocampo. Sulla carta, infatti, De Winter e Odogu partono dietro i tre titolari, ovvero Tomori, Gabbia e Pavlovic. Vedremo se nell'arco della stagione vedranno più spazio e se potranno anche guadagnarsi un posto tra i primi undici della squadra. Chi potrebbe guadagnare spazio è Bartesaghi. Il giovane prodotto del settore giovanile rossonero, è stato tra i pochi giovani non prestati nell'ultima sessione di mercato. Questo perché Allegri lo riterrebbe già pronto per la prima squadra.
Milan, occhio a Bartesaghi
Durante la sessione di mercato appena conclusa, il Milan non è riuscito a chiudere un colpo in difesa che portasse esperienza al reparto. La dirigenza rossonera, infatti, avrebbe puntato prima Akanji del Manchester City e poi Gomez del Liverpool, senza riuscire a chiudere il colpo in entrata. Per questo, Allegri potrebbe studiare delle mosse diverse in vista di questa stagione. Bartesaghi parte sulla carta come terzino sinistro, quindi prima alternativa a Estupinan.