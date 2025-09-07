Calciomercato, chi ha speso e chi ha incassato di più in Serie A

Anche Juventus , Atalanta e Napoli occupano posizioni alte, dimostrando un'intensa attività sia in entrata che in uscita.

Il mercato ha messo in luce anche realtà con strategie meno equilibrate. Il Como , ad esempio, ha speso ben 107,45 milioni di euro per rinforzare la squadra, ma ha incassato solo 13,65 milioni .

All'estremo opposto, ci sono i casi del Genoa e del Pisa, che hanno adottato approcci radicalmente opposti. Il Genoa, pur avendo incassato 52 milioni di euro dalle cessioni, non ha speso nulla in acquisti. Il Pisa, al contrario, ha investito 11,4 milioni di euro senza vendere giocatori.