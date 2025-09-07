Pianeta Milan
Calciomercato, chi ha speso e chi ha incassato di più in Serie A

Al termine della sessione estiva di calciomercato si tirano le somme: ecco la classifica acquisti/cessioni, con il Milan dominante in entrambe
Alessia Scataglini
Al termine della sessione estiva di calciomercato, un'analisi approfondita delle spese e degli incassi dei club italiani rivela le strategie diverse tra le varie squadre. I dati, inequivocabili, incoronano il Milan come il protagonista assoluto.

Milan Re del mercato: i rossoneri dominano a 360 gradi

Il club rossonero si è preso il podio in entrambe le classifiche, distinguendosi sia per la capacità di spesa che per quella di generare plusvalenze. Con 164 milioni di euro spesi, il Milan è il club che ha investito di più in Serie A. Ma ha saputo anche incassare, totalizzando 169,3 milioni di euro dalle cessioni, un primato assoluto che testimonia un'attentaa gestione finanziaria.

Anche Juventus, Atalanta e Napoli occupano posizioni alte, dimostrando un'intensa attività sia in entrata che in uscita.

Tra strategie audaci e casi unici

Il mercato ha messo in luce anche realtà con strategie meno equilibrate. Il Como, ad esempio, ha speso ben 107,45 milioni di euro per rinforzare la squadra, ma ha incassato solo 13,65 milioni.

All'estremo opposto, ci sono i casi del Genoa e del Pisa, che hanno adottato approcci radicalmente opposti. Il Genoa, pur avendo incassato 52 milioni di euro dalle cessioni, non ha speso nulla in acquisti. Il Pisa, al contrario, ha investito 11,4 milioni di euro senza vendere giocatori.

