Calciomercato, Pedullà su Vlahovic: “La partita col Milan è ancora aperta”

Per tutta la durata del calciomercato estivo Dusan Vlahovic - attaccante serbo in forza alla Juventus - è stato accostato al Milan di Massimiliano Allegri . Nonostante ci siano stati contatti tra il centravanti e l'allenatore (che hanno condiviso alcuni anni in bianconero), una reale trattativa tra club non è mai partita. Infatti, Vlahovic è rimasto alla Juve (con cui ha già segnato 2 gol in questa Serie A) e il Milan non ha un'altra prima punta di ruolo oltre a Gimenez. Alfredo Pedullà - esperto di calciomercato - è tornato a parlare dell'accostamento di Vlahovic ai rossoneri. Di seguito, si riportano le parole del giornalista di Sportitalia.

Ecco le parole di Pedullà: "Adesso Vlahović verrà accostato a chiunque ogni giorno, vedrete, perché entra nel territorio da parametro zero. La partita con il Milan è ancora aperta. Se poi un giorno dovesse andare al Milan, in un senso o nell’altro, incassando il premio alla firma che gli volevano far incassare… Perché oggi i giornali non vendono molto? Perché raccontano delle cose non vere. Il premio alla firma non esiste. Il premio alla firma esiste soltanto se sei a parametro zero, altrimenti non c’è alcun premio alla firma. Vi hanno raccontato una serie di corbellerie tecniche. E io mi rendo conto per quale motivo le raccontano: oggi ci impieghi 10 minuti a leggere un giornale, una volta ci mettevi due ore e mezza. Quindi vi hanno raccontato delle frottole. Prendete nota e spunto da queste cose e ci risentiamo quando legittimamente Vlahović deciderà dove andare".