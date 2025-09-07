Calciomercato Milan, Adli dice sì all’Al Shabab: accordo vicino. Le cifre

Calciomercato Milan, l'esperto di calciomercato Feuilette rivela: accordo vicino tra Adli e l'Al Shabab. Ecco tutti i dettagli.

Il calciomercato in uscita del Milan non è ancora terminato. Dopo la cessione di Bennacer alla Dinamo Zagabria, il prossimo a lasciare il club potrebbe essere l’altro centrocampista franco-algerino, Yacine Adli.

Come rivelato nei giorni scorsi, sull’ex Bordeaux c’è l’interesse dell’Al Shabab. Secondo l’esperto francese di calciomercato Valentin Feuillette, l’accordo tra giocatore e club arabo è ormai molto vicino. Anche tra i due club l’intesa sarebbe già stata raggiunta nei giorni scorsi.