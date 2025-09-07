Calciomercato Milan, Adli dice sì all’Al Shabab: accordo vicino. Le cifre

Calciomercato Milan, Feuilette: "Raggiunto un accordo quasi totale tra Adli e l'Al Shabab"—
Ora la decisione finale spetta al centrocampista, che sembra essersi convinto ad accettare l’offerta araba. Sempre secondo Feuillette, Adli dovrebbe firmare un contratto triennale da 7 milioni di euro a stagione. La risposta del giocatore arriverà a breve, considerando che il mercato in Arabia Saudita chiude l’11 settembre. Ecco le parole dell’esperto di calciomercato.
"È stato raggiunto un accordo quasi totale per l'ingresso di Yacine Adli nell'Al Shabab. Contratto triennale, € stipendio di 7 milioni di euro (il triplo di quello attuale), mancano solo pochi dettagli da definire con il giocatore. Il mercato saudita chiude l'11 settembre".
