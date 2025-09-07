Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Adli dice sì all’Al Shabab: accordo vicino. Le cifre

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Adli dice sì all’Al Shabab: accordo vicino. Le cifre

Calciomercato Milan, Adli dice sì all’Al Shabab: accordo vicino. Le cifre
Calciomercato Milan, l'esperto di calciomercato Feuilette rivela: accordo vicino tra Adli e l'Al Shabab. Ecco tutti i dettagli.
Francesco De Benedittis

Il calciomercato in uscita del Milan non è ancora terminato. Dopo la cessione di Bennacer alla Dinamo Zagabria, il prossimo a lasciare il club potrebbe essere l’altro centrocampista franco-algerino, Yacine Adli.

Come rivelato nei giorni scorsi, sull’ex Bordeaux c’è l’interesse dell’Al Shabab. Secondo l’esperto francese di calciomercato Valentin Feuillette, l’accordo tra giocatore e club arabo è ormai molto vicino. Anche tra i due club l’intesa sarebbe già stata raggiunta nei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Feuilette: "Raggiunto un accordo quasi totale tra Adli e l'Al Shabab"

—  

Ora la decisione finale spetta al centrocampista, che sembra essersi convinto ad accettare l’offerta araba. Sempre secondo Feuillette, Adli dovrebbe firmare un contratto triennale da 7 milioni di euro a stagione. La risposta del giocatore arriverà a breve, considerando che il mercato in Arabia Saudita chiude l’11 settembre. Ecco le parole dell’esperto di calciomercato.

LEGGI ANCHE: Allegri, 100 giorni di rivoluzione: Milan, la svolta parte dalla difesa a tre e dal nuovo Leao

"È stato raggiunto un accordo quasi totale per l'ingresso di Yacine Adli nell'Al Shabab. Contratto triennale, € stipendio di 7 milioni di euro (il triplo di quello attuale), mancano solo pochi dettagli da definire con il giocatore. Il mercato saudita chiude l'11 settembre".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Vos via in prestito? Ecco dove
Calciomercato Milan, Schira: “Adli più vicino all’Al-Shabab”

© RIPRODUZIONE RISERVATA