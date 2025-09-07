Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Vos via in prestito? Ecco dove

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Vos via in prestito? Ecco dove

Calciomercato Milan, Vos via in prestito? Ecco dove
Calciomercato. Silvano Vos, che l'anno scorso ha giocato con il Milan Futuro, è vicino a lasciare in prestito. Lo ha annunciato Nicolò Schira
Redazione PM

Se il calciomercato in entrata è ormai chiuso da 6 giorni, lo stesso non vale per quello in uscita. Ecco, infatti, che la dirigenza rossonera è ancora al lavoro su diverse operazioni di mercato. Dopo aver ceduto Bennacer alla Dinamo Zagabria, il Milan sta avanzando nelle trattative per due ulteriori cessioni. La prima è quella di Adli all'Al-Shabab, la seconda riguarda Silvano Vos.

Quest'ultimo è un centrocampista olandese classe 2005, arrivato l'estate scorsa dall'Ajax e subito aggregato alla rosa del Milan Futuro. Con la formazione under-23 ha collezionato 15 presenze durante la scorsa stagione tra Serie C (13) e Coppa Italia Serie C (2). Il ragazzo non è mai riuscito davvero a lasciare il segno. Adesso per lui si sta profilando l'ipotesi di un prestito in Svizzera. Il Losanna - club che milita in Super League, la prima divisione del paese elvetico - è sulle sue tracce. Lo ha riportato via X Nicolò Schira, esperto di calciomercato.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Vos al Losanna?

—  

Ecco le parole del giornalista: "Il Losanna è in dialogo con il Milan per acquistare il centrocampista Silvano Vos in prestito con opzione d'acquisto, ma il Milan vorrebbe includere un'opzione di contro-riscatto".

LEGGI ANCHE: Allegri, 100 giorni di rivoluzione: Milan, la svolta parte dalla difesa a tre e dal nuovo Leao>>>

Dunque, secondo ciò che riferisce Schira, il Milan non vorrebbe perdere il controllo sul giocatore, su cui - evidentemente - punta ancora nonostante una prima stagione non brillante.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Schira: “Adli più vicino all’Al-Shabab”
Calciomercato, dalla Spagna sono sicuri: il Milan sul talento del Siviglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA