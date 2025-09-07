Calciomercato Milan, Vos via in prestito? Ecco dove

Calciomercato. Silvano Vos, che l'anno scorso ha giocato con il Milan Futuro, è vicino a lasciare in prestito. Lo ha annunciato Nicolò Schira

Se il calciomercato in entrata è ormai chiuso da 6 giorni, lo stesso non vale per quello in uscita. Ecco, infatti, che la dirigenza rossonera è ancora al lavoro su diverse operazioni di mercato. Dopo aver ceduto Bennacer alla Dinamo Zagabria , il Milan sta avanzando nelle trattative per due ulteriori cessioni. La prima è quella di Adli all'Al-Shabab , la seconda riguarda Silvano Vos .

Quest'ultimo è un centrocampista olandese classe 2005, arrivato l'estate scorsa dall'Ajax e subito aggregato alla rosa del Milan Futuro. Con la formazione under-23 ha collezionato 15 presenze durante la scorsa stagione tra Serie C (13) e Coppa Italia Serie C (2). Il ragazzo non è mai riuscito davvero a lasciare il segno. Adesso per lui si sta profilando l'ipotesi di un prestito in Svizzera. Il Losanna - club che milita in Super League, la prima divisione del paese elvetico - è sulle sue tracce. Lo ha riportato via X Nicolò Schira, esperto di calciomercato.