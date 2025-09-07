Calciomercato Milan, Vos via in prestito? Ecco dove

Calciomercato Milan, Vos al Losanna?—
Ecco le parole del giornalista: "Il Losanna è in dialogo con il Milan per acquistare il centrocampista Silvano Vos in prestito con opzione d'acquisto, ma il Milan vorrebbe includere un'opzione di contro-riscatto".
Dunque, secondo ciò che riferisce Schira, il Milan non vorrebbe perdere il controllo sul giocatore, su cui - evidentemente - punta ancora nonostante una prima stagione non brillante.
