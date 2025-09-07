Calciomercato, dalla Spagna sono sicuri: il Milan sul talento del Siviglia

Milan, ecco chi è Vargas: il focus — Per molti si tratta di un giocatore tutto sommato sconosciuto, e allora andiamo alla scoperta di Ruben Vargas. Nato il 5 agosto 1998, nazionale svizzero, è un esterno destro molto duttile, che ama l’1 vs 1 e giocare per i compagni. Dotato di un piede molto educato, riesce a imbucare e a trovare la traccia giusta per i compagni con facilità, come dimostrano i 2 assist in queste prime partite di Liga.

Arrivato nel mercato di gennaio a Siviglia dall’Augsburg per 5 milioni di euro, si è subito reso protagonista, diventando titolare inamovibile, tanto da essere definito dal proprio allenatore “il perfetto colpo di gennaio”.

Dunque, al Milan Vargas interessa perché è un giocatore molto abile nei passaggi e nel dribbling, duttile (può giocare anche da seconda punta) e potrebbe essere un buon rincalzo in attacco.

La prima domanda che sorge è chiara: è necessario? La risposta è… dipende. Dipende dalla condizione di Nkunku e da come giocherà Massimiliano Allegri. Sicuramente la priorità andrebbe data al numero 9, sempre che Allegri non abbia individuato nel suo centravanti Rafael Leao. Allora, avrebbe senso puntare su un’altra seconda punta da alternare a Pulisic e Nkunku.