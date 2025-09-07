Calciomercato, dalla Spagna sono sicuri: il Milan sul talento del Siviglia

Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, dalla Spagna arrivano novità sul mercato dei rossoneri: ecco il possibile colpo per rinforzare l’attacco a gennaio.
Francesco De Benedittis

In questa sessione di calciomercato il Siviglia ha perso due delle sue pedine più importanti: il difensore Loïc Badé e l’esterno belga Dodi Lukebakio. Quest’ultimo era finito nel mirino dei rossoneri come possibile affare degli ultimi giorni di mercato, ma alla fine così non è stato e si è trasferito al Benfica.

Il Milan, però, nel mercato di gennaio proverà a rinforzare l’attacco, visto che al momento risulta un reparto ancora in parte incompleto. Proprio in quest’ottica, dalla Spagna arriva un’indiscrezione interessante: secondo fonti vicine al Siviglia, il Milan avrebbe messo gli occhi sul talento svizzero Rubén Vargas, attualmente elemento cardine nel gioco del club andaluso. Secondo quanto filtra dalla Spagna, il Milan sarebbe disposto a offrire 18 milioni di euro pur di averlo.

Milan, ecco chi è Vargas: il focus

Per molti si tratta di un giocatore tutto sommato sconosciuto, e allora andiamo alla scoperta di Ruben Vargas. Nato il 5 agosto 1998, nazionale svizzero, è un esterno destro molto duttile, che ama l’1 vs 1 e giocare per i compagni. Dotato di un piede molto educato, riesce a imbucare e a trovare la traccia giusta per i compagni con facilità, come dimostrano i 2 assist in queste prime partite di Liga.

Arrivato nel mercato di gennaio a Siviglia dall’Augsburg per 5 milioni di euro, si è subito reso protagonista, diventando titolare inamovibile, tanto da essere definito dal proprio allenatore “il perfetto colpo di gennaio”.

Dunque, al Milan Vargas interessa perché è un giocatore molto abile nei passaggi e nel dribbling, duttile (può giocare anche da seconda punta) e potrebbe essere un buon rincalzo in attacco.

La prima domanda che sorge è chiara: è necessario? La risposta è… dipende. Dipende dalla condizione di Nkunku e da come giocherà Massimiliano Allegri. Sicuramente la priorità andrebbe data al numero 9, sempre che Allegri non abbia individuato nel suo centravanti Rafael Leao. Allora, avrebbe senso puntare su un’altra seconda punta da alternare a Pulisic e Nkunku.

