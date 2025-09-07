Athekame in attesa: il Milan cerca il “vero” terzino destro per gennaio, il nome

Le alternative non trovate e il mercato di gennaio—
È noto che Athekame non fosse la prima scelta del direttore sportivo Tare, il quale aveva puntato su Guela Doué dello Strasburgo. La valutazione di 30 milioni da parte dei francesi ha però fatto saltare la trattativa. Anche l'idea di ingaggiare Pubill non si è concretizzata, con il giocatore che è poi passato all'Atletico Madrid.
A fronte di queste difficoltà, il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio per dare ad Allegri un terzino destro "pronto all'uso". Il nome in cima alla lista è sempre quello di Arnau Martinez, 22enne del Girona, che ha una clausola da 14 milioni e ha attirato l'interesse di numerosi club italiani.
