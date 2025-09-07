Athekame in attesa: il Milan cerca il “vero” terzino destro per gennaio, il nome

Le alternative non trovate e il mercato di gennaio

È noto che Athekame non fosse la prima scelta del direttore sportivo Tare, il quale aveva puntato su Guela Doué dello Strasburgo. La valutazione di 30 milioni da parte dei francesi ha però fatto saltare la trattativa. Anche l'idea di ingaggiare Pubill non si è concretizzata, con il giocatore che è poi passato all'Atletico Madrid.