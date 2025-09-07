Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Athekame in attesa: il Milan cerca il “vero” terzino destro per gennaio, il nome

CALCIOMERCATO MILAN

Athekame in attesa: il Milan cerca il “vero” terzino destro per gennaio, il nome

Zachary Athekame Milanello AC Milan News
Mentre il Milan si gode la pausa per le Nazionali, c'è chi ne approfitta per guadagnare minuti: il caso Athekame e il nome per gennaio
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mentre il Milan si gode la pausa per le Nazionali, c'è chi ne approfitta per guadagnare minuti e inviare un segnale ad Allegri. È il caso di Zachary Athekame, il giovane terzino destro acquistato in estate dallo Young Boys per 10 milioni di euro. Il classe 2004, che in Svizzera si è messo in mostra con ben 43 presenze stagionali, è sceso in campo per 90 minuti contro l'Estonia Under 21, dimostrando di essere in forma e pronto a giocarsi le sue carte.

Nonostante l'impegno, Athekame non ha ancora avuto modo di debuttare in rossonero. Nelle prime gare ufficiali, Allegri gli ha sempre preferito altri, come Saelemaekers sulla fascia destra in caso di difesa a tre, o persino un adattato Tomori in caso di difesa a quattro. Per il tecnico toscano, il giovane svizzero ha ancora bisogno di tempo per ambientarsi.

LEGGI ANCHE

Le alternative non trovate e il mercato di gennaio

—  

È noto che Athekame non fosse la prima scelta del direttore sportivo Tare, il quale aveva puntato su Guela Doué dello Strasburgo. La valutazione di 30 milioni da parte dei francesi ha però fatto saltare la trattativa. Anche l'idea di ingaggiare Pubill non si è concretizzata, con il giocatore che è poi passato all'Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: i rossoneri hanno già scelto il nome in difesa!

A fronte di queste difficoltà, il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio per dare ad Allegri un terzino destro "pronto all'uso". Il nome in cima alla lista è sempre quello di Arnau Martinez, 22enne del Girona, che ha una clausola da 14 milioni e ha attirato l'interesse di numerosi club italiani.

 

Leggi anche
Calciomercato Milan: i rossoneri hanno già scelto il nome in difesa!
Calciomercato, l’ex Milan Simic può tornare in Serie A: un club su di lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA