Pedullà: “Il vero DS del Milan è l’intermediario che lavora con Furlani”

"Poi invece sul resto fanno fronte comune o quasi e dicono che non ci sono stati i contatti. Vi posso garantire che vi stanno raccontando delle cose che non stanno né in cielo né in terra. I contatti tra Allegri e Vlahović sono partiti a giugno. Il Milan non l’ha voluto fare. Il Milan ha un direttore sportivo, Tare, che non ha - purtroppo per il ruolo del direttore sportivo - grande voce in capitolo. Il vero direttore sportivo per me in questo momento è l’intermediario che lavora con Furlani. E fino a quando l’intermediario sarà il direttore sportivo, secondo me il Milan non andrà avanti".

La situazione Vlahovic-Milan — "Questo per dirvi che si sono sentiti talmente tante volte che dopo la sconfitta in casa con la Cremonese Allegri ha chiesto: 'Ma intervenite oppure no?' E gli hanno risposto probabilmente troppo tardi perché il ragazzo non ha voluto rimettersi più in discussione negli ultimi giorni di mercato. Ma certo, direi io, non si vuole mettere in discussione perché se lo vuoi prendere lo prendi in tempi non sospetti. Se non lo vuoi prendere glielo fai capire intervenendo il 28 e il 29 agosto, quando è troppo tardi".

"Tra l’altro lui aveva già segnato in campionato, quindi non ha più voluto e avrei fatto la stessa cosa. Se vuoi prendere un attaccante lo prendi per tempo. La narrazione di questa cosa che vi hanno fatto anche dopo il mercato è un falso storico, è un quadro falso, finto, è un Van Gogh falso che non vale nulla. È soltanto un modo per spiegare in altre maniere una situazione fin troppo chiara".

"Adesso Vlahović verrà accostato a chiunque ogni giorno, vedrete, perché entra nel territorio da parametro zero. La partita con il Milan è ancora aperta. Se poi un giorno dovesse andare al Milan, in un senso o nell’altro, incassando il premio alla firma che gli volevano far incassare… Perché oggi i giornali non vendono molto? Perché raccontano delle cose non vere. Il premio alla firma non esiste. Il premio alla firma esiste soltanto se sei a parametro zero, altrimenti non c’è alcun premio alla firma. Vi hanno raccontato una serie di corbellerie tecniche. E io mi rendo conto per quale motivo le raccontano: oggi ci impieghi 10 minuti a leggere un giornale, una volta ci mettevi due ore e mezza. Quindi vi hanno raccontato delle frottole. Prendete nota e spunto da queste cose e ci risentiamo quando legittimamente Vlahović deciderà dove andare".