Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Ancelotti e l’esordio da sogno in Brasile: i tifosi lo adorano già

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, Ancelotti e l’esordio da sogno in Brasile: i tifosi lo adorano già

Milan, Martorelli: 'Dopo Maldini e Massara confusione. Con Ancelotti...'
Carlo Ancelotti , ex allenatore e giocatore del Milan, ha conquistato il cuore di tutti i tifosi brasiliani
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Carlo Ancelotti , ex allenatore e giocatore del Milan, ha conquistato il cuore di tutti i tifosi brasiliani. Inizialmente scettici per la sua nazionalità, ora si affidano completamente all'ex allenatore del Milan, che ha già ottenuto un grande successo.

Un esordio trionfale e un Brasile rigenerato

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Fortea fu a un passo dai rossoneri. La rivelazione di Moretto>>>

Il suo debutto al Maracanã si è concluso con una vittoria convincente per 3-0 contro il Cile, davanti a quasi 60.000 spettatori. Un risultato che ha permesso al Brasile di risalire al secondo posto nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ancelotti è riuscito in breve tempo a riportare la squadra ai vertici, rigenerando anche giocatori che sembravano in difficoltà. Tra questi, spicca l'ex rossonero Lucas Paquetá, tornato al gol proprio in questa trionfale notte.

Leggi anche
Dalla crisi alla rinascita: il percorso di Loftus-Cheek tra infortuni e Nazionale
Rivoluzione Milan, 24 giocatori mandati via in un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA