Ex Milan, Ancelotti e l’esordio da sogno in Brasile: i tifosi lo adorano già

Carlo Ancelotti , ex allenatore e giocatore del Milan, ha conquistato il cuore di tutti i tifosi brasiliani. Inizialmente scettici per la sua nazionalità, ora si affidano completamente all'ex allenatore del Milan, che ha già ottenuto un grande successo.