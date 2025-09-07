Ex Milan, Ancelotti e l’esordio da sogno in Brasile: i tifosi lo adorano già

Carlo Ancelotti , ex allenatore e giocatore del Milan, ha conquistato il cuore di tutti i tifosi brasiliani. Inizialmente scettici per la sua nazionalità, ora si affidano completamente all'ex allenatore del Milan, che ha già ottenuto un grande successo.
Un esordio trionfale e un Brasile rigenerato—
Il suo debutto al Maracanã si è concluso con una vittoria convincente per 3-0 contro il Cile, davanti a quasi 60.000 spettatori. Un risultato che ha permesso al Brasile di risalire al secondo posto nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ancelotti è riuscito in breve tempo a riportare la squadra ai vertici, rigenerando anche giocatori che sembravano in difficoltà. Tra questi, spicca l'ex rossonero Lucas Paquetá, tornato al gol proprio in questa trionfale notte.
