Ex Milan, “El Peluca” compie gli anni: buon compleanno Bacca!

Bacca, il bomber umile: "El Peluca" compie 39 anni—
Nonostante tutto, la sua forza di volontà lo ha portato a raggiungere il successo. Conosciuto anche come 'El Peluca', per la sua folta capigliatura, ha dimostrato sul campo un talento incredibile, arrivando ad indossare la maglia del Milan.
L'estate del 2015 segna il suo approdo in rossonero, con il Milan che lo acquista per ben 30 milioni di euro. Il 23 agosto fa il suo esordio in Serie A contro la Fiorentina e, nella partita successiva contro l'Empoli, segna il suo primo gol in Italia. Nella sua prima stagione, Bacca si distingue come il miglior marcatore della squadra e autore di una rete importante nel derby vinto 3-0.
A un anno dal suo debutto, Bacca firma la sua prima tripletta in Serie A, decisiva per la vittoria per 3-2 contro il Torino. Il 23 dicembre 2016, vince il suo primo e unico trofeo con il club milanista, la Supercoppa italiana.
Oggi, mentre celebra i suoi 39 anni, Carlos Bacca non è solo un ex calciatore che ha lasciato il segno nei cuori dei tifosi rossoneri, ma anche un simbolo di umiltà e tenacia per tutti coloro che lottano per i propri sogni.
