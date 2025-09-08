Ex Milan, “El Peluca” compie gli anni: buon compleanno Bacca!

Oggi, 8 settembre 2025, l'ex attaccante del Milan, Carlos Bacca, festeggia il suo 39esimo compleanno. Nato a Barranquilla, in Colombia, Bacca è un esempio di come la determinazione possa superare le difficoltà, sia nella vita che nel calcio.

La sua infanzia è stata segnata da un duro lavoro. Cresciuto in una famiglia con poche risorse economiche, ha iniziato a lavorare sin da piccolo, aiutando il padre come pescatore e facendo il controllore sugli autobus per guadagnare qualche soldo. Il calcio, allora, era solo una passione, un sogno che sembrava quasi irraggiungibile.