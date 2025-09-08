E se il Milan giocasse con il doppio play? Tante le soluzioni a centrocampo

Uno schieramento simile possiede alcuni vantaggi, ma (soprattutto) alcuni svantaggi. In particolare, alla prima giornata di Serie A si sono evidenziati dei limiti nella fase di non possesso, nei momenti in cui i centrocampisti dovevano dare protezione alla difesa. L'azione del secondo gol subito (quello di Bonazzoli in rovesciata) è un esempio lampante.
Ecco allora che a Lecce Allegri ha apportato una correzione. I tre centrocampisti sono stati disposti in maniera differente. Se Loftus-Cheek è restato alto - praticamente in posizione di seconda punta - Fofana è rimasto di fianco a Modric, dovendo assolvere a compiti difensivi importanti per l'equilibrio dell'intera squadra. Questo assetto ha comportato dei benefici. È dunque probabile che si continui su questa strada alla ripresa del campionato, contro il Bologna.
In tre per il ruolo di regista: come risolvere il problema?—
Il calciomercato ha portato a Milanello Modric, Ricci e Jashari. Per Allegri, tutti e tre si possono esprimere al meglio nella posizione di regista davanti alla difesa. Il livello assoluto del giocatore impone che Modric sia il titolare del ruolo. È vero però che i 40 anni del croato potrebbero far sì che Luka abbia bisogno di riposo in certe partite. Nessun problema: uno tra Ricci e Jashari è pronto a fare le sue veci. Ma non succederà mai di veder due di questi tre contemporaneamente in campo? Un'ipotesi ci sarebbe.
Tale ipotesi potrebbe tornare utile soprattutto nelle partite in cui verranno affrontate squadre chiuse in difesa. Purtroppo, è uno scenario abbastanza usuale in Serie A. Spesso, infatti, le squadre di medio-bassa classifica tendono ad abbassare il proprio baricentro a copertura dell'area di rigore. Ciò è successo alla prima giornata contro la Cremonese, con il Milan che non è riuscito ad andare in gol più di una volta, dovendosi arrendere all'1-2 finale.
In casi del genere, appunto, potrebbe essere un'idea intelligente quella di schierare due play, due registi. La contemporanea presenza in campo di due tra Modric, Ricci e Jashari consentirebbe di avere più qualità nel palleggio e più fantasia. Insomma, quello che occorre per scardinare difese chiuse. Al loro fianco si potrebbe invece vedere un centrocampista più fisico e attento anche alla fase difensiva. In questo senso, i nomi più accreditati dovrebbero essere quelli di Fofana e Rabiot.
© RIPRODUZIONE RISERVATA