E se il Milan giocasse con il doppio play? Tante le soluzioni a centrocampo

Terminato il calciomercato in entrata (in uscita alcune operazioni sono ancora sul tavolo), ora Allegri può finalmente concentrarsi solo sul campo. La rosa del Milan è definita e, nel complesso, la qualità della stessa è buona. Di sicuro ci sono alcune carenze in difesa e in attacco. Tuttavia, è altrettanto certo l'ottimo assortimento del centrocampo. In organico si contano sei giocatori nel reparto: Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Rabiot e Jashari. Sfortunatamente, quest'ultimo si è infortunato di recente e tornerà tra circa due mesi. Per questo lasso di tempo, dunque, il tecnico livornese avrà a disposizione i primi cinque. A questo punto, sorgono spontanee alcune domande: chi giocherà tra questi? Come si configurerà in campo la mediana rossonera? Si possono fare alcune ipotesi, seguendo le indicazioni date dalle prime due giornate di Serie A.